Protestas/Gėdos diena

Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas rusijai ir baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus.
Tai bus diena, kai gimsta naujoji valdančioji koalicija – Gėdos diena.
Bet jiems jau seniai negėda. O mums?
Rugpjūčio 26 dieną (antradienį) rinksimės į masinį protestą Vilniuje.
11.00 – Protestą pradėsime Daukanto aikštėje, kur kreipsimės į Prezidentą;
11.20 – Tuomet žygiuosime Gedimino prospektu iki Seimo, kur įvyks mitingas.
12:00 – Protesto mitingas.
Negalinčius 11 val. dalyvauti S. Daukanto aikštėje, kviečiame 12 val. atvykti į Nepriklausomybės aikštę.
Pasirašyti peticiją/manifestą kviečiame čia: https://www.peticijos.lt/…/manifestas-pries-planuojama…/
Norime atkreipti dėmesį, kad atsidarę peticiją ir spausdami PAREMTI, remiate peticijos.lt platformą ir manifesto sklaidą, o ne Gėdos dienos protestą.
Labai kviečiame organizuotis ir atvykti visus, kurie ne Vilniuje. Atvažiuokite su savo plakatais ir miestų simboliais, parodykime tyčiotis iš pilietinės visuomenės pamėgusiam Žemaitaičiui, kad tai ne vien tik Vilniaus reikalas.
Kviečiame ne tik patiems ateiti, bet ir pakviesti bent penkis žmones – draugus, artimuosius, kolegas.
Turime privilegiją pasakyti valdžiai tiesiai į akis, kodėl ši diena mums yra Gėdos diena. Pasinaudokime ja.
Šis protestas yra kelių organizatorių jungtinė iniciatyva. Kol kas mūsų būryje yra ankstesnių protestų organizatoriai: Justinas Žilinskas, Robertas Koroliovas, Mantas Meškerys ir Laisvės TV bei Andrius Tapinas.
Prisidėti prie organizavimo jau kviečiame ir kitas organizacijas. Mūsų bus dar daugiau.
https://www.facebook.com/laisvestv
Organizatorių pranešimas