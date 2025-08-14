Psichikos sveikatos specialistų komanda iš Lietuvos stažavosi Ukrainoje

Ukrainoje vykstantis karas liečia visus, tiek karius, tiek civilius, visiems palikdamas gilų psichologinį pėdsaką. Kokias emocines traumas išgyvena karo draskomos šalies gyventojai ir kaip su jomis bandoma tvarkytis, stažuotėje Ukrainoje pamatė ir patirties sėmėsi psichikos sveikatos specialistų komanda iš Lietuvos gydymo įstaigų ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM).
„Valstybei karo atveju tenka ne tik pasirūpinti sergančiaisiais psichikos ligomis. Daugelis išgyveno netektis, sužalojimus ir gilias psichologines traumas. Pagalba reikalinga nelaisvėje buvusiam kariui, milžiniškus sužalojimus ir amputacijas išgyvenusiems bei jų artimiesiems. Taip pat vaikams, įskaitant ir tuos, kurie buvo pagrobti“, – sako sveikatos apsaugos ministrės patarėja psichikos sveikatos klausimais Neringa Grigutytė.
Pasak SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėjos Ievos Vaskelienės, psichikos sveikata tokio masto krizėje tampa kertiniu sveikatos sistemos prioritetu. Tai aiškiai supranta ir patys ukrainiečiai – jie atvirai kalba apie psichologinių traumų mastą ir aktyviai ieško sprendimų, skiria dėmesį sisteminiams pokyčiams, kai tragiškai trūksta specialistų, resursų ir ilgalaikės reabilitacijos galimybių.
Nesulaukus tinkamos pagalbos, problemos gilėja ir sudėtingėja, dažnai savigyda išsivysto į alkoholio ir narkotikų priklausomybes, kas dar plačiau veikia visą visuomenę. Tad psichologinė pagalba būtina ne tik atsigavimui, bet ir visuomenės atsparumui ateityje stiprinti. Beveik kas naktį vykstantys didžiųjų Ukrainos miestų apšaudymai yra skirti ne tiek sunaikinti karinius ar kitus karui svarbius objektus, o būtent civilių žmonių psichologiniam terorui. Su tuo teko gyvai susidurti ir Lietuvos specialistų grupei būnant Kijeve, tą naktį kai žuvo 31 ir buvo sužeisti 179 civiliai žmonės.
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius lankydamasis Ukrainoje atkreipė dėmesį į šalies daromą pažangą rūpinantis žmonių psichikos sveikata: „Kadangi su Ukrainos sveikatos sistema dirbu praktiškai nuo pat karo pradžios 2014 m., labai nudžiugino ne tik tai, kad labai patobulėjo daugelis psichikos sveikatos tarnybų, dirbančių su kariais ir veteranais, bet ir tai, kad iš esmės pasikeitė požiūris į karių psichikos sveikatą. Jeigu anksčiau tiek tarp karių, tiek tarp jų vadovybės vyravo stipri baimė ir atmetimas, tai dabar karių psichikos sveikata ir psichosocialinė reabilitacija matomi kaip vieni prioritetų tiek grąžinant veteranus į pilnavertį civilinį gyvenimą, tiek sužeistus karius atgal į frontą.“
Anot sveikatos apsaugos ministrės patarėjo Skirmanto Krunkaičio, plataus profilio psichikos sveikatos specialistų komanda iš Lietuvos išsamiai susipažino su Ukrainos psichikos sveikatos sistemos organizavimo principais ir problemomis karo atveju. Vyko įvairaus lygio susitikimai – su Ukrainos sveikatos ministru Viktoru Liashko, bendrojo profilio ir psichiatrijos ligoninių, karių ir veteranų reabilitacijos, bei savivaldos bendruomeninių įstaigų, teikiančių pagalbą kariams ir jų šeimų nariams, atstovais. Ne tik užmegzti ir plėtoti dvišaliai ryšiai su skirtingo tipo įstaigomis, bet ir sutarti tolimesni konkretūs bendradarbiavimo veiksmai.
SAM Komunikacijos skyrius