R. Juknevičienė: „Šiandien cigaretėms gabenti naudojami meteorologiniai balionai, rytoj jie gali gabenti sprogmenis“

Rasa Juknevičienė
Rasa Juknevičienė, EP narė, Briuselis
Lietuvoje išrinktų dalies parlamentarų iniciatyva Į Europos Parlamento darbotvarkę šiandien įtraukti debatai dėl Europos Sąjungos reagavimo į Rusijos ir Baltarusijos vykdomas atakas oro erdvėje prieš šalių narių kritinę infrastruktūrą.
Debatų pradžioje kalbėjusi Europos Komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja Roxana Mînzatu priminė, kad pastarosiomis savaitėmis oro erdvė buvo pažeista virš Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Danijos, Estijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos ir vakar vėl Rumunijos.
„Šie incidentai yra tendencija, o ne atsitiktinumas. Šie incidentai yra hibridinio karo, tyčinės pilkosios zonos kampanijos, nukreiptos prieš Europą, elementai. Jie išbando mūsų ryžtą, tikrina mūsų sistemas ir bando sutrikdyti mūsų piliečius, – kalbėjo R. Mînzatu. – Jie sukurti taip, kad nebūtų lengva nustatyti, iš kur, bet mes neturime vengti įvardinti kaltininkų. Tyrimai turi būti tęsiami, o kai galima nustatyti atsakomybę, privalome ją pareikšti. Hibridiniai veiksmai klesti dėl dviprasmybės. Atgrasymui reikia aiškumo. Mūsų atsakas turi būti kolektyvinis ir patikimas“.
Pasak Komisijos atstovės, prioritetas – stiprinti Europos gebėjimą realiuoju laiku aptikti, atgrasyti ir reaguoti į hibridines grėsmes fizinėje ir skaitmeninėje srityse. Tokios nuomonės laikėsi ir dauguma kalbėjusių europarlamentarų iš įvairių šalių.
Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vardu pasisakiusi Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė patikino, kad esame sąmoningai puolami įvairiais būdais, siekiant sukelti chaosą, baimę ir atgrasyti nuo paramos Ukrainai.
Panašiai buvo daroma pasinaudojant nelegaliais migrantais ir Baltarusijos, dabar tam pačiam tikslui pasitelkiami cigarečių kontrabandininkai.
„Žinome, kaip Baltarusijoje veikia sienų apsauga: net pelė nekerta 5 km pasienio zonos be pasienio apsaugos pareigūnų žinios ir pritarimo. Akivaizdu, kad Putino įgaliotinis Lukašenka kontroliuoja ir vadovauja šiems išpuoliams – kaip buvo ir ginkluotos migracijos atveju. Ši veikla yra pavojinga. Ji kelia grėsmę Vilniaus oro uostui, verčia nutraukti skrydžius, sukelia finansinių nuostolių, sutrikdo keleivių eismą ir kelia pavojų žmonių gyvybėms“, – iš Parlamento tribūnos apie situaciją Lietuvoje sakė EP narė.
Pasak politikės, šiandien cigaretėms gabenti naudojami meteorologiniai balionai; rytoj jie gali gabenti sprogmenis. Tai turi būti sustabdyta.
Sankcijos išlieka vienintele kalba, kurią supranta Baltarusijos režimas, ir jos yra skubiai reikalingos.
R. Juknevičienė paragino: „ES priemonės turi apimti sankcijas Baltarusijos aviacijai, azoto trąšų eksporto apribojimus ir draudimą teikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas Baltarusijos įmonėms.“
Pasak jos, Baltarusija sąmoningai didina įtampą, kad įtrauktų Lietuvą į politines derybas. Lukašenkos režimas griebiasi šantažo, konfiskuoja Lietuvos įmonėms priklausančius sunkvežimius ir atsisako juos perduoti.
„Tai ciniška taktika: inicijuoti priešiškus veiksmus, kad auka būtų spaudžiama derėtis. Privalome veikti. Privalome reaguoti dabar“, – teigė R. Juknevičienė.