R. Stefančiukas Europos Parlamente: „Taika Ukrainoje įmanoma tik jei išliksime stiprūs“

Ruslanas Stefančiukas. ©EU2022

Antradienį Europos Parlamente minint trečiąsias Rusijos agresijos prieš Ukrainą metines į europarlamentarus kreipėsi Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas.

Sveikindama R. Stefančiuką apsilankius Europos Parlamente jo pirmininkė Roberta Metsola pažymėjo: „Didžiuojuosi, kad šis Parlamentas vieningai, nepajudinamai ir ryžtingai rėmė Ukrainą nuo pat pirmos akimirkos. Mes ir toliau sieksime taikos. Ji turi būti teisinga, ori ir pagrįsta principu „nieko apie Ukrainą be Ukrainos“.“

Savo kalboje R. Stafančiukas ragino ES tęsti ir didinti paramą Ukrainai. Jis priminė EP nariams, kad jo šaliai trūksta gynybos sistemų, lėktuvų ir investicijų į karo pramonę. „Taiką Ukrainoje galima pasiekti tik tuomet, jei išliksime stiprūs ir koordinuotai spausime agresorių, kad apgintume civilizuotą pasaulį“, – teigė Rados pirmininkas.

Jis pridūrė, kad Rusija ne tik nori sužlugdyti mūsų šalį – ji norės judėti į vakarus, pirmiausia link Kyjivo, o paskui link Varšuvos ir Briuselio. „Pavojus yra daug arčiau, nei jūs manote“, – atkreipė dėmesį R. Stefančiukas.

Norint sustabdyti agresiją ir pasiekti ilgalaikę taiką taip pat labai svarbu, kad Rusija susidurtų su sankcijomis, kurių ji negali apeiti, sakė jis, ragindamas taikyti papildomas sankcijas. Ukrainos parlamento pirmininkas taip pat paragino nubausti asmenis, atsakingus už karo nusikaltimus. „Rusija peržengė visas raudonas linijas, kurias tik galima įsivaizduoti šiame kare“, – kalbėjo R. Stefančiukas.

Prieš Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko kalbą vykusiose diskusijose EP nariai svarstė būsimų paliaubų ir taikos susitarimo derybų perspektyvas. Kai kurie europarlamentarai pastebėjo, kad nieko negalima diskutuoti „apie Ukrainą ir be Ukrainos“, ir nieko neturi būti sprendžiamas be Europos. Europa, anot jų, turi būti pasirengusi prisiimti didesnę atsakomybę teikdama saugumo garantijas ir rengdama Kyjivą būsimai narystei NATO ir ES. Kiti pabrėžė, kad reikia konfiskuoti Rusijos turtą, jog būtų galima finansuoti Ukrainos atkūrimą ir atstatymą, o keli europarlamentarai išreiškė rimtą susirūpinimą dėl to, kiek Europa sumokėjo ir toliau mokės Ukrainai paremti.

Frakcijos „Atnaujinkime Europą“ vardu kalbėjęs EP narys Petras Auštrevičius teigė: „ES privalo nuo pat pradžių pilnai dalyvauti būsimose derybose dėl paliaubų ir taikos. Šių derybų rezultatas nulems ilgalaikę Europos saugumo situaciją. Antra, turime tęsti karinę pagalbą Ukrainai ir teikti ją su maksimaliomis saugumo garantijomis. Rusija neturi ketinimų keistis, todėl privalome būti pasiruošę. Turime ir toliau drauge su Ukraina dirbti ir padėti jai tęsti reformas ir integruotis į ES.“

„Suverenių tautų Europos“ frakcijos vardu europarlamentaras Petras Gražulis kalbėjo: „Jeigu Europa būtų vieninga, stipri ir principinga, karo Ukrainoje nebūtų. Būtų pakakę ES lyderiams pasakyti Putinui, kad mes visomis priemonėmis ginsime Ukrainą, ir Putinas nebūtų ryžęsis pulti Ukrainos. Europa labai galinga vien rezoliucijomis – taip, suteikia didžiulę finansinę paramą, bet nepakankamą. Taip pat ir karinę paramą suteikia nepakankamą, ir Putinas kuo toliau, tuo labiau skinasi kelią į Ukrainą.“

EP narė Rasa Juknevičienė (Europos liaudies partija) sakė: „Turime veikti greitai. Pabrėžiu Ukrainos pergalės planą, ir tai nėra vien tik apie ginklus, kurie yra svarbiausi šiandien. Tai ir ES plėtra, energetikos politika, technologijos, pramonė – viskas, kas pavers Europą tarptautiniu veikėju. Tai yra neįmanoma be Ukrainos. Nebus jokios ilgalaikės taikos Europoje be Ukrainos pergalės.“

Dovaidas Pabiržis

EP atstovas ryšiams su žiniasklaida