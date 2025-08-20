„Rail Baltica“ darbai – 77 km ruože: pasirašytos naujos net 235 mln. Eur vertės sutartys dėl bėgių tiesimo ir sankasos statybos

LTG grupės infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“, įgyvendinanti tarptautinį „Rail Baltica“ projektą Lietuvoje, pasirašė 3 naujas rangos darbų sutartis – dėl bėgių tiesimo 10 km ruože Šveicarija–Žeimiai ir naujo 18,9 km sankasos ruožo statybos nuo Kauno link Šveicarijos. Šių sutarčių bendra vertė – net 235 mln. Eur.
Bėgių tiesimo darbus atliks jungtinės veiklos partneriai „Leonhard Weiss International“ iš Vokietijos ir „Leonhard Weiss OÜ“ iš Estijos. Naują 8,5 km sankasos ir statinių ruožą pastatys rangovas AB „HISK“, o 10,4 km ruožą – jungtinės veiklos partneriai UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“.
„Kiekvienas nutiestas europinės vėžės metras – tarsi bėgis į Lietuvos ateitį. Džiaugiamės spartėjančiais „Rail Baltica“ darbais Panevėžio kryptimi, toliau glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais. Tiesime ne tik plieną, bet ir tvirtą jungtį su Europa, kuri stiprins mūsų ekonomiką, didins saugumą ir atvers naujas galimybes visam regionui“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko teigimu, sėkmingai užsitikrinus 3 reikšmingas rangos sutartis, pagreitės „Rail Baltica“ infrastruktūros plėtra Lietuvoje.
„Bėgių tiesimo procesas leidžia efektyvinti projekto įgyvendinimą, nes bėgių statyba – daug spartesnė nei sankasos įrengimas. Be to, tiekimo grandinės valdymas ir iš anksto pristatytos statybos medžiagos sumažino rizikas, susijusias su jų trūkumu ar logistika. „Rail Baltica“ investicijos tiesia kelią ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos Sąjungos tikslams, kuriant modernią, saugią, aplinkai draugišką ir konkurencingą geležinkelio infrastruktūrą“, – teigia E. Lazauskas.
Bėgius nuties dar šiemet
Viršutinės kelio konstrukcijos – bėgių tiesimo – sutarties vertė siekia 13,9 mln. Eur (be PVM). Didžiojoje atkarpos dalyje, 8,8 km ruože, darbus numatoma atlikti iki 2025 m. pabaigos. „LTG Infra“ jau įsigijo reikalingas medžiagas – skaldą, pabėgius ir bėgius. Likusius darbus rangovas planuoja užbaigti 2027 m. pirmąjį ketvirtį.
Pasak „Leonhard Weiss International“ vadovybės atstovo Alexanderio Schneiderio, „Rail Baltica“ – vienas reikšmingiausių projektų regione.
„Mums didelė garbė, kad galime prisidėti prie strateginės reikšmės „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo Lietuvoje. Mūsų patirtis dirbant su didelės apimties ir sudėtingais infrastruktūros projektais leis užtikrinti aukštą darbų kokybę, efektyvius procesus ir sklandų bendradarbiavimą su projekto partneriais. Esame pasiruošę dirbti sparčiu tempu, laikydamiesi nustatytų terminų ir prisidėdami prie pažangios geležinkelio infrastruktūros plėtros visame regione“, – kalbėjo Lietuvoje viešėjęs A. Schneideris.
Naują sankasos ruožą pasidalijo 2 rangovai
„LTG Infra“ taip pat pasirašė 2 sutartis ruože nuo Kauno (Palemono) link Šveicarijos, kuris dėl savo sudėtingumo buvo padalintas į 2 dalis.
8,5 km sankasos ir inžinerinių statinių statybą atliks AB „HISK“. Sutarties vertė siekia 97,8 mln. Eur (be PVM), darbus numatoma užbaigti 2028 m. pirmąjį ketvirtį. Be to, šių metų liepą „HISK“ pasirašė sutartį 12,1 km sankasos ruožo darbams atkarpoje Šėta–Ramygala.
„Džiaugiamės jau antrąja šią vasarą laimėta „Rail Baltica“ sutartimi – tai ne tik įvertinimas mūsų komandos pasiruošimu tokiam projektui, bet ir pasitikėjimas „HISK“ kaip strateginiu partneriu visame Baltijos regione. Skaitmenizuoti procesai, reikšmingas technikos atnaujinimas ir komandos kompetencija leis siekti aukščiausių tikslų: efektyviai ir pažangiai įgyvendinti šiuos abu „Rail Baltica“ ruožus“, – kalba „HISK“ generalinis direktorius Robertas Ziminskis.
Kitą – 10,4 km – ruožą nuties aktyviai „Rail Baltica“ statyboje dirbantys rangovai UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“. Sutarties vertė – 123,5 mln. Eur (be PVM), šiuos darbus taip pat numatoma užbaigti 2028 m. pirmąjį ketvirtį.
„Vertiname galimybę ir toliau prisidėti prie strateginės reikšmės „Rail Baltica“ projekto statybų. Tai – jau trečiasis europinės vėžės geležinkelio ruožas Lietuvoje, patikėtas mūsų įmonių grupei: ką tik užbaigėme darbus ruože Šveicarija–Žeimiai, o dabar imsimės naujojo, daugiau nei 10 kilometrų Kaunas–Šveicarija etapo. Šis tęstinumas mums leidžia remtis jau sukaupta patirtimi ir įdirbiu, ieškoti sprendimų, kai kyla iššūkių, ir dirbti užtikrintai bei kryptingai. Tokie projektai kalba ne tik apie šiandienos darbus, bet ir apie tai, kokia Lietuva bus rytoj“, – sako „Fegda“ generalinis direktorius Jonas Jablonskis.
Darbai – 77 km ruože
Pasak „LTG Infra“ generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, rangovai kaip „Leonhard Weiss“, „HISK“, „Fegda“ ir „Tilsta“ pasižymi aukšta patirtimi bei techninėmis kompetencijomis, kurios būtinos sudėtingam greitojo geležinkelio statybos etapui.
„Noriu pasidžiaugti, kad prie tarptautinio projekto įgyvendinimo prisijungė nauji, profesionalūs rangovai, o jau esami rangovai praplėtė statybų geografiją. Mūsų prioritetas, – kad Lietuvos ruože projektas būtų įgyvendintas kokybiškai, taip užtikrinant ilgalaikę naudą valstybei ir visuomenei“, – teigia V. Žalimas.
Iš viso Lietuvoje vykdoma pagrindinės geležinkelio linijos statyba ir pasirašytos sutartys darbams 77 km ruože. Bus pasirašomos sutartys, pradėti parengiamieji ir vykdomi statybos darbai 114 km ruože. Statybos darbų vykdymas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžetų.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.
