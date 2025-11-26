Registracija į naujai akredituotą Vaikų dienos centrą jau prasidėjo

Nuo 2026 metų Trakuose pradeda veikti naujas Vaikų dienos centras, skirtas 9–14 metų vaikams. Tai saugi, jauki ir palaikanti erdvė, kurioje vaikams bus sudarytos sąlygos augti, kurti, stiprinti socialinius įgūdžius ir gauti reikalingą pagalbą po pamokų.
Centre vaikai bus priimami į jaukias grupes, kuriose kiekvienam skiriamas individualus dėmesys. Bus organizuojami emocijų pažinimo ir savivertės stiprinimo užsiėmimai, padedantys vaikams geriau suprasti save ir savo jausmus. Kūrybinės ir sensorinės veiklos skatins vaizduotę, kūrybiškumą ir emocinį intelektą, o judesio užsiėmimai prisidės prie geresnės savijautos ir atsipalaidavimo. Vaikai galės gauti pagalbą ruošiant namų darbus, dalyvauti edukacijose, vasaros stovyklose ir išvykose, o taip pat būti šiltos, palaikančios bendruomenės dalimi.
Centras skirtas vaikams, kuriems svarbi saugi popamokinė aplinka, galimybė bendrauti su bendraamžiais ir gauti profesionalų palaikymą. Paslauga aktuali tiek dirbantiems tėvams, tiek daugiavaikėms, globėjų bei vienišų tėvų šeimoms, taip pat vaikams, kuriems reikalingas emocinių ar socialinių įgūdžių stiprinimas.
Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos. Registracija jau vyksta, o dėl riboto vietų skaičiaus kviečiama registruotis iki gruodžio 1 d.
Informacija ir registracija:
El. paštas savaaugimoerdve@gmail.com
Tel. +370 671 82470
Daugiau apie akreditaciją galima rasti Trakų savivaldybės interneto svetainėje:
https://www.trakai.lt/naujienos/6178/savivaldybeje-daugeja-akredituotu-socialines-prieziuros-paslaugu-vaikams:5350
Trakų rajono savivaldybės informacija