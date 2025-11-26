Registracija į naujai akredituotą Vaikų dienos centrą jau prasidėjo

Parašyta: 2025-11-26 | Kategorija: Kvietimai, Namai, Naujienos, pagalba, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |

Nuo 2026 metų Trakuose pradeda veikti naujas Vaikų dienos centras, skirtas 9–14 metų vaikams. Tai saugi, jauki ir palaikanti erdvė, kurioje vaikams bus sudarytos sąlygos augti, kurti, stiprinti socialinius įgūdžius ir gauti reikalingą pagalbą po pamokų.

Centre vaikai bus priimami į jaukias grupes, kuriose kiekvienam skiriamas individualus dėmesys. Bus organizuojami emocijų pažinimo ir savivertės stiprinimo užsiėmimai, padedantys vaikams geriau suprasti save ir savo jausmus. Kūrybinės ir sensorinės veiklos skatins vaizduotę, kūrybiškumą ir emocinį intelektą, o judesio užsiėmimai prisidės prie geresnės savijautos ir atsipalaidavimo. Vaikai galės gauti pagalbą ruošiant namų darbus, dalyvauti edukacijose, vasaros stovyklose ir išvykose, o taip pat būti šiltos, palaikančios bendruomenės dalimi.

Centras skirtas vaikams, kuriems svarbi saugi popamokinė aplinka, galimybė bendrauti su bendraamžiais ir gauti profesionalų palaikymą. Paslauga aktuali tiek dirbantiems tėvams, tiek daugiavaikėms, globėjų bei vienišų tėvų šeimoms, taip pat vaikams, kuriems reikalingas emocinių ar socialinių įgūdžių stiprinimas.

Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos. Registracija jau vyksta, o dėl riboto vietų skaičiaus kviečiama registruotis iki gruodžio 1 d.

Informacija ir registracija:

El. paštas savaaugimoerdve@gmail.com
Tel. +370 671 82470

Daugiau apie akreditaciją galima rasti Trakų savivaldybės interneto svetainėje:

https://www.trakai.lt/naujienos/6178/savivaldybeje-daugeja-akredituotu-socialines-prieziuros-paslaugu-vaikams:5350

Trakų rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Išrinkime 2025 metų geriausius!
Registracija į naujai akredituotą Vaikų dienos centrą jau prasidėjo
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos: vyksta kandidatų teikimas
Kalėdų eglučių įžiebimo šventės

Renginiai

Muzikinis spektaklis vaikams „Pelėda Drūlija ir žiovuliukai“ Trakuose
Šiandien minimos paskutinio kovojusios Lietuvos vadovo Adolfo Ramanausko-Vanago mirties bausmės įvykdymo metinės
Susitikimas su bendruomene-koncertas „Ką mena Pilėnų pelenai“ Susitikimas su bendruomene-koncertas „Ką mena Pilėnų pelenai“
Kalėdų tradicija tęsiasi: Trakuose miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas

Kultūra

Muzikinis spektaklis vaikams „Pelėda Drūlija ir žiovuliukai“ Trakuose
Apie Trakų amatus, Kalėdų stebuklą ir bendrystės magiją
Susitikimas su bendruomene-koncertas „Ką mena Pilėnų pelenai“ Susitikimas su bendruomene-koncertas „Ką mena Pilėnų pelenai“
Įsimintina žvakių gamybos diena Rūdiškių bibliotekoje

Sveikata

Sumokėję už tyrimą, praranda teisę į gydymą
Manote, kad stresas jūsų neveikia? Atskleidė, kokiais būdais emocinė įtampa gali kenkti organizmui Manote, kad stresas jūsų neveikia? Atskleidė, kokiais būdais emocinė įtampa gali kenkti organizmui
2 taupūs ir lengvi receptai iš brokolių: nuo šviežios mišrainės iki gardžių blynelių
Šios savaitės vidurys bus labai sniegingas
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos