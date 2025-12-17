„Regitra“: sukčiai nusitaikė į užsieniečius – siūlo vairuotojo pažymėjimus internetu

„Regitra“ įspėja, kad internete vis intensyviau plinta nauja sukčiavimo banga, ypač nukreipta į Lietuvoje gyvenančius užsieniečius. Socialiniuose tinkluose vis dažniau siūloma „įsigyti“ vairuotojo pažymėjimą be egzaminų, be mokymų ar net neišėjus iš namų. Tokie pasiūlymai yra neteisėti, o tariamai parduodami dokumentai – suklastoti.
Iki 2025 m. gruodžio „Regitra“ gavo net 28 pranešimus iš asmenų, kurie norėjo pasitikrinti savo vairuotojo pažymėjimo legalumą ir tvirtino, kad juos įsigijo internete. Taip pat buvo fiksuota 10 pranešimų apie siūlymus įsigyti arba susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą socialiniuose tinkluose.
„Dažniausiai sukčiai veikia per netikras „Facebook“ paskyras ar grupes, žadančias „pagalbą“ gauti vairuotojo pažymėjimą. Sukčiai yra įvaldę įvairias manipuliacijos formas: skubina pirkėjus, kviečia naudotis įvairiomis programėlėmis, žada legalizuoti ar įvesti duomenis į „Regitros“ sistemą. Norime priminti visiems klientams, kad Lietuvoje legalius vairuotojo pažymėjimus išduoda tik „Regitra“, – pasakoja Andrius Liutkevičius, „Regitros“ Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas.
Andrius Liutkevičius, „Regitros“ Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas
Užsieniečiai – ypatingai pažeidžiama grupė
Į sukčių pinkles įprastai pakliūva į Lietuvą atvykę trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo laikyti teorijos ir vairavimo egzaminus, kad gautų Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Šie žmonės ne visada gerai išmano Lietuvos teisės aktus, nemoka kalbos, todėl tampa lengvu taikiniu. Ieškodami greitesnio, paprastesnio kelio, jie neretai patiki melagingais pažadais apie „legalų“ pažymėjimą be egzaminų.
„Pastebime, kad dalis sukčių taikosi būtent į užsieniečius, kurie dar nespėjo perprasti vietinės sistemos. Žmogus nežino, kas Lietuvoje yra teisėta, o kas ne, todėl lengviau patiki klaidinančiais pasiūlymais. Siekdami apsaugoti šiuos žmones, viešinsime informaciją keliomis kalbomis, kad visi atvykusieji žinotų – vairuotojo pažymėjimą galima gauti tik „Regitroje“ išlaikius egzaminus“, – sako Andrius Liutkevičius.
Kokias taktikas naudoja sukčiai?
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į sukčiavimo schemas, „Regitra“ pradeda visuomenės informavimo kampaniją „Nepirk vairuotojo pažymėjimo iš Jono“.
„Šia kampanija norime priminti paprastą tiesą: jei vaistus perkate vaistinėje, o paskolą imate banke, kodėl vairuotojo pažymėjimą bandote įsigyti iš neaiškaus profilio internete. Kampanijos tikslas – parodyti, kaip apgavikai manipuliuoja žmonėmis ir bando juos apgauti, kokias taktikas naudoja“, – pasakoja A. Liutkevičius.
Kampanijos metu Lietuvos visuomenė bus šviečiama, kaip atskirti sukčių anketas socialinėje erdvėje. „Regitros“ specialistai dalinsis patarimais, kaip atpažinti technikas, kurias dažniausiai naudoja sukčiai ir jomis nesusivilioti.
Dažniausi sukčių naudojami triukai:
- melas, kad dokumentas yra „legalus“;
- tariami „tūkstančiai klientų“;
- spaudimas skubėti – „vietų nedaug“, „eilės ilgos“;
- prašymas pinigus pervesti į „draugo sąskaitą“;
- raginimai mokėti per programėles.
Jeigu įtariate, kad jam buvo siūloma įsigyti suklastotą vairuotojo pažymėjimą arba aptinkate tokia veikla užsiimančių profilių, kviečiame nedelsiant pranešti policijai arba informuoti „Regitrą“ el. paštu pranesk@regitra.lt dėl informacijos patikrinimo.