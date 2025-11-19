Renginys 105-osioms Nepriklausomybės kovų prie Širvintų, Musninkų ir Giedraičių metinėms paminėti

Lapkričio 22 d. (šeštadienį) Širvintose ir miesto apylinkėse vyks minėjimas, skirtas 105-osioms Nepriklausomybės kovų prie Širvintų, Musninkų ir Giedraičių metinėms paminėti.

Detalus renginio aprašymas – registracijos formoje: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd5bYi88KAfFJ…/viewform

Minėjime dalyvaus ir pasisakys:

Karo istorikas, archeologas, publicistas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Pasaulio politikos mokslo grupės docentas dr. Manvydas Vitkūnas,
Seimo narys, politologas dr. Vytautas Sinica,
Kraštotyrininkas, istorijos mokytojas metodininkas Jonas Stankevičius,
Kiti kraštotyrininkai, organizacijų, iniciatyvų ir bendruomenių atstovai.

Po minėjimo dalies Musninkuose kviečiame į neformalią dalį Musninkų krašto bendruomenės „Spindulys“ namuose (Gelvonų g. 10, Musninkai), kur vyks istorikų ir kraštotyrininkų diskusija, skirta Nepriklausomybės Kovų 105-mečiui.

Diskusijos dalyviai:


Karo istorikas, archeologas, publicistas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Pasaulio politikos mokslo grupės docentas dr. Manvydas Vitkūnas,
Seimo narys, karo istorikas prof. dr. Valdas Rakutis,
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento instruktorius, karo istorikas Paulius Pacevičius,
Istorijos mokytojas metodininkas, kraštotyrininkas Jonas Stankevičius.

Organizatoriai:
Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, Širvintų miesto bendruomenė, Iniciatyva „Už mūsų laisvę“

Partneriai:
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, Širvintų rajono savivaldybė

Informaciniai rėmėjai:
Savaitraštis „Savaitė“, laikraštis „Širvintų kraštas“, žurnalas „Miškai“, portalai: Alkas.lt, Voruta.lt, Pro Patria, Trakų rajono internetinis dienraštis www.traku-zeme.lt


