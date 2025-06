Rikotos sūrio ir dilgėlių apkepas

Jolantos Veličkienės nuotr.

Dilgėlės – ne tik vertingas, bet ir išskirtinai skanus ingredientas, puikiai tinkantis įvairiems patiekalams. Maistui naudojami tik jauni augalo viršūnių lapeliai. Renkant juos būkite atsargūs – dilgėlės dilgina, tačiau šiluminis apdorojimas šią savybę panaikina.

Prieš gaminimą dilgėles trumpai blanširuokite: užpilkite verdančiu vandeniu ir palaikykite 1–2 minutes, tuomet perkelkite į dubenį su labai šaltu (geriausia – lediniu) vandeniu. Tai padės išsaugoti ryškią žalią spalvą ir naudingąsias maistines medžiagas. Paruoštas dilgėles nuvarvinkite, smulkiai supjaustykite arba sumalkite. Jas galima dar šiek tiek pavirti, o norint švelnesnės tekstūros – pertrinti per sietelį. Toks žaliasis skanėstas puikiai tinka sriuboms, troškiniams, omletams, lietiniams, virtiniams, netgi duonai ar apkepams. Siūlome išbandyti – purų kaip debesėlis, burnoje tirpstantį rikotos sūrio ir dilgėlių apkepą. Šis apkepas ne tik gardus, bet ir pilnas gamtos dovanojamų vertingų medžiagų. Be to, dilgėlės suteikia patiekalui išskirtinai sodrią žalią spalvą, kuri patraukia akį.

Verdančiu vandeniu užpiltos dilgėlės. J. Veličkienės nuotr.

Reikės: 500 g Rikotos sūrio, 5-6 kiaušinių, 50 g bulvių arba kukurūzų krakmolo, druskos ir kitų mėgstamų prieskonių pagal skonį, sauja šviežių jaunų dilgėlių lapelių.

Gaminimo eiga: Pirmiausiai paruošiame dilgėles, kaip nurodyta anksčiau. Kepimo formą ištepkite sviestu ir pabarstykite džiūvėsėliais. Į plakimo indą (naudojant mentelės antgalį) sudėkite Rikotos sūrį, kiaušinių trynius, druską ir prieskonius. Maišykite lėtu greičiu, kol masė taps vientisa. Suberkite krakmolą ir dar kartą gerai išmaišykite. Atskirame inde (naudojant šluotelės antgalį) išplakite kambario temperatūros kiaušinių baltymus su žiupsneliu druskos iki minkštų, bet standžių putų. Nepersistenkite – plakite tik iki lengvo standumo. Išplaktus baltymus atsargiai, keliais etapais, įmaišykite į Rikotos masę naudodami silikoninę mentelę. Galiausiai įmaišykite paruoštas, susmulkintas dilgėles. Supilkite paruoštą masę į formą ir kepkite apie 50 minučių įkaitintoje orkaitėje iki 170 °C, kol paviršius gražiai apskrus, o vidus išliks purus.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė, amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja