Romansų vakaras „Be meilės nėra gyvenimo“

Jaudinantis, virpinantis širdis renginys jau šeštąjį kartą suburs tautas į vieną spalvingą būrį ir dalins savo širdžių meilę. Vakaro metu skambės armėnų, romų, lenkų, rusų, totorių, ukrainiečių, kartvelų ir lietuvių gražiausi romansai ir meilės dainos. Programos dalyviai: trupė LAIMINGŲ ROMANSŲ TEATRAS (Ignalina) ir SADŪNŲ lyderis Gintaras Andrijauskas (Zarasai), kapela GATUNKAS (Klaipėda), Roma Ruočkienė (Birštonas), kartvelų folkloro ansamblis PESVEBI (Vilnius), ZYPLIŲ DVARO vadovo Remigijaus Poderio šeima (Šakiai), Kauno armėnų bendrijos nariai – Milda Drejerytė, Vardan Geodakian, ukrainiečių folkloro ansamblis KALYNA (Visaginas), totorių bendruomenės nariai – Lina Krinickytė, Alanas Gembickis, Liutauras Milišauskas, lenkų dainų ir šokių ansamblis TROCZANIE (Trakai), rusų dainų ansamblis ZABAVA (Trakai), folkloro ansamblis RADASTA (Trakai), romų grupė SARE ROMA (Vilnius). Renginio vedėja – Loreta Sungailienė.
Projektą finansuoja Tautinių mažumų departamentas, prie Lietuvos respublikos vyriausybės ir Trakų rajono savivaldybė.
Trakų kultūros ir meno centro inform.