Rudeninė gyvačių migracija – kaip elgtis sutikus žaltį ar angį

Parašyta: 2025-09-15 | Kategorija: Gamta, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

J. Šliakienės nuotr.

Rudens pradžioje miškuose, pievose ir net šalia sodybų dažniau nei įprastai galime pastebėti gyvačių. Nors daugeliui jų vaizdas kelia baimę, Valstybinių miškų urėdijos (VMU) specialistai ramina – dauguma Lietuvoje gyvenančių gyvačių rūšių yra visiškai nepavojingos. Sutikus gyvatę, rekomenduojama išlikti ramiems, paisyti atsargumo ir prisiminti, kad šie ropliai yra neatsiejama mūsų gamtos dalis.

Keliauja žiemoti

Anot herpetologės, VMU Rokiškio regioninio padalinio Juodupės girininkijos specialistės Jolitos Šliakienės, gyvačių elgesys kinta priklausomai nuo metų laiko: pavasarį jos bunda iš žiemos miego ir poruojasi, o rudenį leidžiasi į migraciją žiemojimo vietų link. Todėl tai, kad šiuo metu gyvates pastebime dažniau, yra visiškai natūralus reiškinys.

Dauguma – nepavojingos

Lietuvoje veisiasi kelios rūšys žalčių ir vienintelė nuodinga gyvačių rūšis – angis. Angių, miškininkės teigimu, dažniau pasirodo rugpjūtį, kai jos atveda jauniklius, ir ankstyvą pavasarį poravimosi metu.

Pasak J. Šliakienės, angys mėgsta įsikurti sausose pievose netoli aukštapelkės ar aukštapelkės pakraščiuose.

Tuo tarpu žalčiai mėgsta įvairesnes vietas: kuriasi prie upelių, nevengia ir žmogaus kaimynystės.

Miške taip pat galima sutikti kartais su gyvate painiojamų trapiųjų gluodenų. Jų bijoti neverta –tai nepavojingi bekojai driežai.

Kaip atskirti?

Nors žaltys ir angis iš pirmo žvilgsnio yra panašūs, juos atskirti galima pagal spalvas ir vyzdžių formą. Lietuvoje dažniausiai galima sutikti geltonskruostį žaltį (Natrix natrix). Jie turi ryškias geltonas arba oranžines dėmes galvos šonuose, jų akių vyzdžiai – apvalūs.

Tuo tarpu dažniausiai sutinkama paprastoji angis (Vipera berus) ant nugaros turi zigzago formos raštą, jų akių vyzdžiai yra elipsės formos – kaip katės.

Kaip apsisaugoti ir ką daryti įkandus?

Laimei, žalčių įkandimai nėra pavojingi. Pasak J. Šliakienės, gindamiesi žalčiai dažniau išleidžia skystas, blogą kvapą skleidžiančias išmatas arba apsimeta negyvais, negu kanda.

Tuo tarpu angies įkandimas gali būti pavojingas sveikatai ar net gyvybei – priklausomai nuo kiekvieno žmogaus organizmo.

Anot J. Šliakienės, įkandus žalčiui, ant odos pastebėsime daug smulkių dantukų paliktų žymių. Tuo tarpu įkandus angiai, odoje matomos dvi mažos skylutės, išsidėsčiusios maždaug 1 cm atstumu viena nuo kitos.

Įkandus bet kokiai gyvačių rūšiai miškininkė pataria nedelsiant kreiptis į medikus.

J. Šliakienės teigimu, geriausias būdas išvengti gyvačių įkandimo, miške lankytis su botais ilgu aulu.

„Taip pat rekomenduojama apžiūrėti aplinką, prieš tiesiant ranką link grybo ar uogos. Pamačius gyvates, patartina elgtis ramiai, nesiartinti, nebandyti jų liesti ar sužaloti – tiesiog siūlau pasukti skirtingais keliais“, – sako miškininkė.

Valstybinių miškų urėdijos pranešimas


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos
80 metų po atominio ginklo panaudojimo 80 metų po atominio ginklo panaudojimo
Trakų seniūnijoje bus surenkamos stambiagabaritės atliekos
703-iasis Trakų gimtadienis

Renginiai

Trakuose vyko Lietuvos paprastųjų šaškių greitųjų čempionatas
Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste
Rūdiškės jungiasi į nacionalinę šokių akciją „Visa Lietuva šoka“
Improvizacinis projektas „Jūra miške“ M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais Improvizacinis projektas „Jūra miške“ M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais

Kultūra

Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste
Rūdiškės jungiasi į nacionalinę šokių akciją „Visa Lietuva šoka“
Improvizacinis projektas „Jūra miške“ M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais Improvizacinis projektas „Jūra miške“ M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais
„Nepatogus kinas“ skelbia programą: tikro gyvenimo trileriai ir tragikomedijos

Sveikata

Prostatos vėžys – iššūkis vyrų sveikatai
Suteikti viltį iš karo grįžusiems – jausmas, atperkantis bet kokią baimę
Pigmentinės dėmės: gydytojas pataria kaip jų išvengti ir išgyti jau atsiradusias
Koronavirusas ir peršalimas: kaip atskirti šias ligas?
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos