Rūdiškėse atidaryta nauja jaunimo erdvė – vieta atrasti save ir kurti

Rūdiškių kultūros centro nuotr.
Š. m. spalio 10 d. Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro iniciatyva Rūdiškėse įvyko iškilminga Atviros jaunimo erdvės atidarymo šventė. Naujoji erdvė taps saugia ir įkvepiančia vieta Rūdiškių jaunimui – čia jie galės ne tik leisti laisvalaikį, bet ir atrasti save per kūrybą, bendravimą ir įvairias veiklas.
Šventėje dalyvavę Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė pasveikino susirinkusiuosius ir pabrėžė jaunimo erdvių svarbą bendruomenės gyvenime. Jie sakė, kad tokios iniciatyvos stiprina jaunimo savivertę ir skatina aktyvų dalyvavimą visuomenėje. Meras akcentavo, kad šios erdvės Rūdiškių jaunimas labai laukė, todėl itin džiugu, kad pagaliau sutvarkyti visi teisiniai reikalai ir ji atidaryta. Atvira jaunimo erdvė lauks lankytojų Rūdiškių kultūros centro pastato patalpose.
Atviros jaunimo erdvės atidarymas Rūdiškėse – tai ne tik nauja fizinė vieta, bet ir simbolinis žingsnis aktyvesnės, kūrybiškesnės ir drąsesnės jaunimo bendruomenės link. Tikimasi, kad ši erdvė taps tramplynu naujoms idėjoms, projektams ir draugystėms. Linkėjimus čia apsilankysiančiam jaunimui drauge su savivaldybės atstovais ant sienos užrašė ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Edita Rudelienė.
Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o prireikus, padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kam paskirti savo laiką.
Naujosios jaunimo erdvės atidarymo renginį energingai pradėjo būgnininkė Gertrūda Paužaitė, kurios pasirodymas įkvėpė šventės dalyvius ir sukūrė šiltą, bendruomenišką atmosferą. Vėliau mažosios bendrijos „Understyle“ komanda vedė kūrybinę-edukacinę veiklą ir kvietė renginio dalyvius išbandyti šilkografijos techniką. Jaunuoliai galėjo patys pasigaminti spaudinių ir susipažinti su šios meno formos subtilybėmis. Patyriminių mokymų vadovė Raminta Rusovičiūtė, organizacijos „Inovatyvi karta“ įkūrėja, pristatė ERASMUS+ tarptautinių mainų programas. Jos pranešimas įkvėpė jaunimą domėtis galimybėmis mokytis, keliauti ir augti tarptautinėje aplinkoje.
Renginio metu vykusiam edukaciniam užsiėmimui buvo skirtos lėšos pagal Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2024–2027 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2025 m. 17 priemonę „Rengti renginius kviečiant žymius žmones, skatinančius vaikus ir jaunimą sekti geraisiais pavyzdžiais, gyventi sveiką gyvenimo būdą, išmokti turiningai leisti laisvalaikį ir motyvuojančius siekti savo tikslų“.
Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro,
Trakų rajono savivaldybės informacija