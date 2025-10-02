Rūdiškėse pirmą kartą įvyko nacionalinė akcija „Visa Lietuva šoka“

2025-10-02

Rugsėjo 19 dieną visoje šalyje vyko nacionalinė akcija „Visa Lietuva šoka“, jau vienuoliktą kartą pakvietusi žmones išeiti į aikštes, skverus ir gatves. Ši iniciatyva, atskleidžianti etnografinių regionų ypatumus ir lietuviškų šokių įvairovę, suvienijo tūkstančius dalyvių beveik visose Lietuvos savivaldybėse bei užsienio lietuvių bendruomenėse.

Šiemet akcija dar kartą patvirtino savo prasmę – šokis tampa ne tik pramoga, bet ir gyva tradicijos išraiška, suteikiančia bendrystės, džiaugsmo ir tautinės savasties pajautą. Organizatorių teigimu, „Visa Lietuva šoka“ yra kvietimas patirti folkloro energiją čia ir dabar, o kartu prisiliesti prie savo šaknų.

Prie šios visos šalies iniciatyvos pirmą kartą prisidėjo ir Rūdiškių bendruomenė. Prie kultūros centro vykusioje šventėje dalyvavo Rūdiškių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“ (vad. Augustė Gaidytė-Palaitienė), folkloro ansamblis „Diemedis“ (vad. Dalė Žalpienė), o prie jų drąsiai jungėsi miesto gyventojai ir svečiai.

„Šokis yra mūsų tautos gyvybingumo ženklas. Džiugu matyti, kad jis jungia žmones visoje Lietuvoje ir už jos ribų“, – sakė organizatoriai.

***

Akciją „Visa Lietuva šoka“ rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras, o Rūdiškėse ją organizavo Rūdiškių kultūros centras. Renginį rėmė Trakų rajono savivaldybė. Informacinis rėmėjas – laikraštis Trakų žemė.

Rūdiškių kultūros centro pranešimas ir nuotraukos


