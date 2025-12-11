Rūdiškėse suspindo Kalėdų eglė!

Kalėdų eglės įžiebimo Rūdiškėse šventės akimirka, 2025 m. gruodžio 6 d. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Gruodžio 6-osios vakarą Rūdiškių miesto aikštėje įvyko jauki ir stebuklais pripildyta šventė „Stebuklų traukinys į Kalėdas“. Renginys prasidėjo įspūdingu lazerių šou, sukūrusiu magišką nuotaiką miesto gyventojams bei svečiams. Vėliau šventę tęsė šokių kolektyvas „Cherry Ladies“, o netrukus į aikštę atkeliavo ir visų laukiamiausias svečias – Kalėdų Senelis, kuris pakvietė mažuosius į linksmą žaidimų ir šokių kelionę.
Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Rūdiškių seniūnas Petras Sabaliauskas pasveikino susirinkusius ir palinkėjo jaukaus ir prasmingo Kalėdų laukimo.
Didžioji vakaro akimirka – Rūdiškių miesto Kalėdų eglės įžiebimas – suvienijo visus nuo mažiausio iki didžiausio. Sužibus eglutei, šventę vainikavo energingas grupės „Hiperband“ koncertas.
Ačiū visiems, kurie kartu kūrė Kalėdų stebuklą Rūdiškėse! Tegul ši šviesa ir džiugi nuotaika lydi visą šventinį laikotarpį.
Trakų rajono savivaldybės informacija