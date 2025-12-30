Rūdiškių biblioteka – kūrybos, skaitymo ir bendruomenės susitikimų erdvė

Rimvidas Stankevičius dalijosi savo kūrybinėmis patirtimis, vyko smagūs papokštavimai, mįslių minimas
Rasa Verseckienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vyriausioji bibliotekininkė, www.traku-zeme.lt
Gruodžio 18 d. Rūdiškių bibliotekoje įvyko prasmingas ir linksmas susitikimas su paišytoju Rimvidu Stankevičiumi. Renginyje dalyvavo Rūdiškių gimnazijos 2 a kl. mokiniai su mokytoja Dovile ir mokinio padėjėja Danuta, kurie ne tik klausėsi autoriaus pasakojimų, bet ir patys tapo kūrybos proceso dalimi.
Susitikimo metu paišytojas (kaip pats prašo jį vadinti) Rimvidas Stankevičius dalijosi savo kūrybinėmis patirtimis, vyko smagūs papokštavimai, mįslių minimas. Mokiniai aktyviai įsitraukė į diskusijas, uždavė klausimų, dalijosi savo mintimis ir įžvalgomis. Bet edukacijos kulminacija buvo, kai vaikai piešdami uždainavo. Kalėdinės dainos skambėjo visoje bibliotekos erdvėje.
Rimvido Stankevičiaus piešti knygų skirtukai eksponuojami bibliotekos erdvėse, jie tapo ne tik dekoratyviniu elementu, bet ir skaitymo skatinimo priemone, kviečiančia lankytojus stabtelėti, pasidomėti ir atrasti knygą, kuriai tiktų vienas ar kitas skirtukas. Kiekvienas skirtukas pasakoja savo istoriją ir liudija, kad biblioteka yra gyvas, nuolat besikuriantis organizmas.
Tokios iniciatyvos atskleidžia Rūdiškių bibliotekos siekį telkti bendruomenę, skatinti kūrybinę saviraišką ir ugdyti meilę knygai. Renginys su paišytoju Rimvidu Stankevičiumi tapo dar vienu įrodymu, kad biblioteka yra svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, atvira idėjoms, dialogui ir kūrybai.