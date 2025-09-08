Rugsėjį į Trakų viešąją biblioteką grįžta Skaitytojų klubas!

Tapti šio klubo nariu paprasta – tereikia mėgti skaityti, norėti pasidalyti mintimis apie knygas ir sutartu laiku ateiti į biblioteką.

Skaitytojų klubo susitikimai Trakų viešojoje bibliotekoje vyks kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį.

Artimiausias susitikimas – rugsėjo 25 d. 17.00 val.

Kas laukia šiame susitikime? Įdomūs pokalbiai apie per vasarą perskaitytas knygas, dalijimasis įspūdžiais ir rekomendacijomis bei smagus laikas knygų ir skaitytojų apsuptyje.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kilus klausimų susisiekite:
Tel. ( 0 528) 55 461
El. p. aptarnavimas@trakubiblioteka.lt

 

Regina Rancevienė,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė


