Rugsėjo 1-ąją Trakų rajono moksleiviai susitiks saugesnėje mokyklų aplinkoje

Dūmų detektorius. Asociatyvi nuotr.
Trakų rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti saugesnę ir sveikesnę aplinką moksleiviams ir atsižvelgdama į gerąsias užsienio šalių praktikas, pirmoji Lietuvoje 9-iose savivaldybės mokyklose įdiegė pažangią, centralizuotai valdomą rūkymo ir garinimo atvejų detekcijos, informavimo ir statistinės analizės sistemą.
Pirmoji sistema praėjusiais metais įdiegta Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o šią vasarą naujai įdiegtos sistemos dar 8-iose ugdymo įstaigose: Lentvario Motiejaus Šimelionio, „Versmės“ ir Henriko Senkevičiaus gimnazijose, Trakų gimnazijoje, Rūdiškių gimnazijoje, Aukštadvario gimnazijoje, Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje ir Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje.
Ši technologija leidžia efektyviai aptikti ne tik tradicinius cigarečių dūmus, bet ir elektroninių cigarečių garus, ir tai daro nepažeisdama mokinių privatumo – sistema nenaudoja kamerų ar garso įrašų ir įdiegta mokyklų patalpose, kuriose vaizdo ir fizinio stebėjimo galimybės yra ribotos ar neįmanomos.
Rūkymo ir garinimo detektorių sistemos mokyklose tampa svarbia priemone, padedančia palaikyti saugią ir į mokymąsi orientuotą aplinką. Sistema veikia kaip prevencinė priemonė, skatinanti atsakingą elgesį ir atgrasanti nuo rūkymo ar garinimo mokyklose. Diskretiškai ir efektyviai aptikdami draudžiamų medžiagų vartojimo atvejus, šie jutikliai padeda mokyklų administracijoms palaikyti viešąją tvarką ir sveiką aplinką.
Kaip veikia garinimo ir rūkymo atvejų detektoriai mokyklose?
- El. cigarečių garų ir rūkymo detektoriai mokykloms veikia nuolat stebėdami oro kokybę aplinkoje, kurioje dažniausiai garinama ar rūkoma, pavyzdžiui, tualetuose ir persirengimo kambariuose.
- Šie jutikliai gali aptikti specifinius cheminių medžiagų pėdsakus, susidarančius naudojant elektronines garinimo priemones, rūkant smilkstančias cigaretes ar naudojant kaitinamo tabako įrenginius. Aptikus garinimą ar rūkymą, detektoriai iš karto išsiunčia pranešimą mokyklos administracijai.
- Gauti duomenys yra svarbūs, norint suprasti naudojimo ypatumus ir įvertinti situaciją atskiroje mokykloje ar savivaldybės švietimo įstaigų lygmeniu. Jie leidžia taikyti tikslingas švietimo ir drausmines priemones bei vertinti naudojamų prevencinių priemonių veiksmingumą ir atlikti faktais grindžiamą problemos valdymą.
Kova su narkotikais – mūsų bendra atsakomybė.
Žinote informaciją apie narkotinių medžiagų platinimą? Neignoruokite! Praneškite policijai anonimine policijos pasitikėjimo linija +370 700 60 777.
Trakų rajono savivaldybės informacija