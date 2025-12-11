Rykantų eglutės įžiebimas subūrė bendruomenę jaukiam vakarui 

Gruodžio 9-osios vakarą Rykantų universaliame daugiafunkciame centre sužibo Kalėdų eglutė, subūrusi gyventojus į jaukią ir spalvingą šventę, kupiną Kalėdų laukimo nuotaikos. Šventės pradžią kūrė lopšelio-darželio „Svajonėlė“ auklėtinių dainos ir pasirodymai, o vėliau žiūrovus džiugino nuotaikingas aktorių Justino Narvido ir Joanos Čižauskaitės-Narvidės spektaklis, į renginį įnešęs šilumos, juoko ir stebuklo akimirkų.

Renginio dalyvius pasveikino Trakų rajono vicemerė Jolanta Abucevičienė, perdavusi ir Trakų rajono mero Andriaus Šatevičiaus sveikinimą bendruomenei. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje dalyvavo Lentvario seniūnas Artūras Nausutis, Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai Inesa Židonytė ir Darius Mechovskis.

Šventės pradžią paskelbė Rykantų centro direktorė Ieva Skaistytė. Jai tai buvo pirmasis susitikimas su bendruomene.

Po eglutės įžiebimo visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti karšta arbata, pabendrauti ir pasidžiaugti bendrystės akimirkomis. Renginys tapo jaukiu priminimu, kad Kalėdų laukimo metas – ypatingas laikas, kviečiantis dalintis šiluma, gerumu ir nuoširdžiu dėmesiu.

Tegul Kalėdų dvasia lydi visą artėjantį šventinį laikotarpį ir dovanoja prasmingus susitikimus bei bendruomenės vienybę.

Rykantų universalaus daugiafunkcio centro informacija

 


