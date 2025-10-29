Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija uždaromi mėnesiui

Pasienis. LRV nuotr.
Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo projektui, atsižvelgus į Nacionalinio saugumo komisijos 2025 m. spalio 27 d. sprendimą.
„Šiuo Vyriausybės sprendimu reaguojame į pasikartojančius incidentus su pavojų keliančiais ir civilinę aviaciją trikdančiais kontrabandos balionais iš Baltarusijos teritorijos. Tai nėra viso labo kontrabanda ir galiu užtikrinti, kad į bet kokį priešišką, hibridinį veikimą prieš Lietuvą rasime atsaką, o incidentams nesiliovus – atsakas tik griežtės. Nėra nieko svarbiau negu mūsų žmonių saugumas“, – sako Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Vyriausybės nutarimu nuspręsta iki šių metų lapkričio 30 d. nutraukti vykimą per valstybės sienos perėjimo punktą Šalčininkuose. Taip pat bus apribotas vykimas per Medininkų pasienio kontrolės punktą.
Šis apribojimas pasienyje su Baltarusija esančiame Medininkų punkte nebus taikomas tik šioms grupėms:
- asmenims, turintiems diplomatinius pasus arba gabenantiems Lietuvos Respublikos diplomatinį paštą;
- asmenims, vykstantiems su supaprastinto Kaliningrado tranzito dokumentu, išduotu pagal 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) 693/2003;
- į Lietuvos Respubliką grįžtantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams;
- į Lietuvos Respubliką grįžtantiems Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiams ir jų šeimos nariams;
- į Lietuvos Respubliką grįžtantiems užsieniečiams, turintiems galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
- kitais išimtiniais atvejais, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
Papildomai Vyriausybės posėdyje pritarta išimtims leisti kirsti Medininkų pasienio punktą Andoros, Monako, San Marino, Šventojo sosto, Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams, taip pat minimų šalių diplomatinių atstovybių Baltarusijoje techniniam personalui, kurie yra Baltarusijos piliečiai.
Vyriausybės nutarimu Valstybės sienos apsaugos tarnybai pavesta organizuoti ir užtikrinti šio nutarimo nuostatų vykdymą, įskaitant asmenų įleidimą į Lietuvos Respubliką ar išleidimą iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių.
LRV pranešimas