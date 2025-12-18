Saugios kelionės prasideda nuo vienos kortelės: ką turi žinoti keliautojai

Naujas Europos sveikatos draudimo kortelės dizainas. VLK nuotr.
Artėjant žiemos šventėms ir moksleivių atostogoms vis daugiau gyventojų planuoja keliones į užsienį. Valstybinės ligonių kasos specialistai ragina keliautojus iš anksto pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele, kad, prireikus būtinosios medicinos pagalbos Europoje, ji būtų lengvai prieinama.
Europos sveikatos draudimo kortelė gali praversti lankantis Europos Sąjungos šalyse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Ji garantuoja, kad užsienyje viešintiems privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems žmonėms bus suteikta būtinoji medicinos pagalba tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos gyventojams. Šios išlaidos visiškai arba iš dalies bus apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
„Tai labai praktiška pagalba visiems keliautojams, o ypač svarbi tiems, kurie išvyksta su vaikais. Taip pat senjorams ar žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis. Būtinosios medicinos pagalbos dažniausiai prireikia netikėtai – staiga susirgus, patyrus traumą, įvykus eismo įvykiui ar paūmėjus lėtinei ligai, o turint su savimi Europos sveikatos draudimo kortelę, būtinoji medicinos pagalba kelionės metu tampa prieinama pagal toje šalyje galiojančias sveikatos priežiūros taisykles“, – sako Dalia Miniauskienė, Valstybinės ligonių kasos (VLK) Gyventojų aptarnavimo departamento direktorė.
Kortelė nemokamai išduodama Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems žmonėms – tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. Tėvai gali nemokamai užsakyti kortelę savo nepilnamečiams vaikams nuo pat jų gimimo.
Šiemet atnaujintas Europos sveikatos draudimo kortelės dizainas. Todėl jei kortelę gausite ne pirmą kartą, galite pastebėti tam tikrų vizualinių skirtumų. Nacionalinėje kortelės pusėje, kurią kiekviena šalis formuoja individualiai, dabar pateikiama glausta, bendro pobūdžio informacija apie kortelės naudojimą. Priekinėje kortelės pusėje visose Europos šalyse išdėstoma ta pati informacija, tik skirtingomis kalbomis.
Europos sveikatos draudimo kortele galima naudotis tik tuomet, jei esate apdraustas. Jei privalomasis sveikatos draudimas nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia ir ja naudotis nebegalima. Be to, kortelė galioja tik tuomet, kai būtinosios medicinos pagalbos kreipiamasi į gydymo įstaigas, kurios priklauso valstybinei sveikatos sistemai. Todėl prieš išvykstant rekomenduojama pasidomėti, į kurią įstaigą reikėtų kreiptis sutrikus sveikatai. Tai galima sužinoti ligonių kasos interneto svetainėje čia.
Fondo lėšomis nėra kompensuojamos paciento priemokos ir gydymo paslaugos, kurios pagal lankomos Europos šalies nacionalinius teisės aktus nėra apmokamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis. Kortelė negarantuoja nemokamos planinės sveikatos priežiūros. Taip pat ji nedengia maitinimo, komforto (pavyzdžiui, atskiros palatos) ar paciento pageidavimu atliktų papildomų tyrimų, transportavimo išlaidų, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos žmogų tenka pargabenti į Lietuvą.
Europos sveikatos draudimo kortelę galima užsisakyti internetu, naudojantis VLK informacine sistema, el. paštu vlk@vlk.lt prašymą pasirašius el. parašu, paštu atsiuntus užpildytą ir pasirašytą popierinę ligonių kasos interneto svetainėje skelbiamą prašymo formą.
Gyvai apsilankius ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriuose kortelė išduodama iš karto. Ją galima gauti ir paštomatu, jei toks siuntimo būdas pageidaujamas užsisakant. Kortelė siunčiama LP Express ir VENIPAK paštomatais. Tokiu atveju siuntimo išlaidas apmoka gavėjas.
Šiemet iki gruodžio ligonių kasa išdavė daugiau nei 217 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių.