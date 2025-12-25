„Saugom lašišą“: šiurkščių pažeidimų mažėja, bet norinčiųjų neteisėtai gaudyti lašišas vis dar yra

Šiais metais rugsėjo 1 d.–lapkričio 20 d. per akciją „Saugom lašišą“ Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė 207 reidus, kurių metu patikrino 1 847 žvejus mėgėjus ir 14 žvejų verslininkų. Iš nustatytų 129 pažeidimų didžiausią dalį sudaro mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, iš kurių – 32 proc. šiurkščių pažeidimų. Bendra aplinkai padaryta žala siekia 47 560 eurų.  

„Akcijos „Saugom lašišą“ metu siekiame užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų neršto laikotarpiu, nes tuo metu šios žuvys yra itin pažeidžiamos, o neteisėta žvejyba kelia grėsmę jų populiacijoms, todėl, kaip ir kasmet, mūsų pareigūnai didelį dėmesį skiria šiurkščių pažeidimų išaiškinimui,“ – sako Mantė Ramanauskienė, Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė.

Šiurkštūs pažeidimai 

Šiurkščių pažeidimų mažėja, tačiau problema išlieka. Šiais metais šiurkštūs pažeidimai sudarė kiek mažiau nei trečdalį visų pažeidimų – 32 procentus. Pernai tokie atvejai sudarė reikšmingą dalį visų pažeidimų – 50 procentų, o 2023 m. – 55 procentus.

Didžiausia dalis nustatytų šiurkščių pažeidimų buvo padaryti naudojant draudžiamus mėgėjų žvejybos įrankius – iš viso 34. Daugiausia tokių pažeidimų nustatė Kauno gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai – 17.

Vienas iš didžiausių padarytų žalų žuvų ištekliams pažeidimų buvo nustatytas spalio 25 d. Ukmergės rajono savivaldybėje, Siesarties upėje. Pareigūnai kartu su neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi surengė pasalą. Įkliuvo du asmenys, kurie dviem statomais tinklais pagavo penkis šlakius ir dvi lašišas. Žala, sugavus 7 lašišines žuvis siekia 6 790 eurų. Žala buvo atlyginta. Iš pažeidėjų pareigūnai paėmė žuvis, tinklus ir kamerą, kuria pažeidėjai stebėjo aplinką siekdami išvengti atsakomybės.

Siekdami užkardyti neteisėtą žvejybos laimikių prekybą, aplinkosaugininkai vykdė ir prevencinius reidus, tikrino internetinius skelbimus. Klaipėdoje rugsėjo mėn. pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ pastebėjo skelbimą, kuriame asmuo siūlė pirkti lašišas. Kontrolinio pirkimo metu aplinkosaugininkai nustatė asmenį, ketinantį parduoti keturias lašišas. Pažeidėjui taikyta administracinė atsakomybė ir paimtos žuvys. Draudžiamų parduoti uždraustos žvejybos metu sužvejotų lašišų naudojimo nuostatų pažeidimas užtraukia baudą nuo 90 iki 290 eurų.

Per patikrinimus pareigūnai nustatė septynis pažeidimus, kai buvo neteisėtai laikomi ar realizuojami ne mėgėjų žvejybos įrankiai. Daugiausia iš šių pažeidimų – keturis – nustatė Kauno gyvosios gamtos apsaugos skyrius.

Kiti pažeidimai 

Smulkių mėgėjų žvejybos pažeidimų per akcijos laikotarpį nustatyta iš viso 37, pvz., žvejojantys asmenys be žvejo mėgėjo bilieto.

Pareigūnai, vykdydami reidus akcijos „Saugom lašišą“ metu taip pat nustatė 19 saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimų. Buvo fiksuoti ir kiti aplinkosaugos pažeidimai – iš viso 16.

Paimti mėgėjų žvejybos įrankiai 

Per akcijos laikotarpį aplinkosaugininkai iš neteisėtai žvejojusių asmenų paėmė iš viso 38 tinklinius, duriamuosius ar užkabinamuosius įrankius, 47 nelegalius mėgėjiškos žvejybos įrankius ir penkias plaukiojimo priemones.

Sugriežtinta atsakomybė už neteisėtą žvejybą – transporto priemonės konfiskavimas 

Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai padaro didelę žalą žuvų ištekliams. Nuo gruodžio 2 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, pagal kurias už neteisėtą žvejybą, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus, ir už limituotos lašišų bei šlakių žvejybos pažeidimus, gali būti konfiskuojamos transporto priemonės, naudojamos draudžiamų žvejybos įrankių ir (ar) neteisėtai sugautų žuvų gabenimui.

Aktyviai įsitraukia visuomenė 

Akcija „Saugom lašišą“ kiekvienais metais sulaukia visuomenės susidomėjimo, ypač socialiniuose tinkluose. Pilietiški žmonės aktyviai praneša apie pastebėtus pažeidimus, tačiau aplinkosaugininkai primena, kad apie pažeidimus gyventojai gali pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. info@aad.am.lt.

Aplinkos apsaugos pareigūnams sustiprinti prevencinę veiklą ir išaiškinti pažeidimus padeda neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, visuomeninės organizacijos ir žiniasklaida.

Aplinkosaugininkai dėkoja visuomeninės gamtos apsaugos organizacijos „Lašišos dienoraščio“ nariams už bendradarbiavimą ir pagalbą, siekiant apsaugoti neršiančias lašišas ir šlakius.

Aplinkos apsaugos departamento inform.


