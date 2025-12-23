Savaitgalį šalyje dirbs daugiau pareigūnų

Lietuvos policijos nuotr.
Lietuvos policija prieš didžiąsias metų šventes sutelkė maksimalias pajėgas – sugriežtinta vairuotojų kontrolė, tikrinamas blaivumas, intensyviau stebima prekyba ir pirotechnikos priemonių naudojimas, ypatingas dėmesys skiriamas viešajai tvarkai miestuose, masiniuose renginiuose ir žmonių saugumui.
Ypatingas teisėsaugos dėmesys bus skirtas pasienio rajonams, kuriuose gali būti vykdoma kontrabanda oro balionais. Pasienyje budės ne tik daugiau policijos, bet ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos, Lietuvos kariuomenės pajėgų.
Šią savaitę policijoje pradėjo veikti anoniminė tel. linija +370 700 60 777, kuri skirta pranešti apie žinomus kontrabandos organizavimo atvejus. Raginame pranešti žinomą informaciją, kuri bus atsakingai tikrinama. Anonimiškumą garantuojame.
Eismo kontrolė keliuose
Visą gruodį keliuose dirbs papildomi pareigūnai – eismo kontrolė vyks be pertraukų ir be nuolaidų, o kiekvienas Kelių eismo taisyklių pažeidimas bus fiksuojamas griežtai. Vairuotojai, pėstieji ir mikrojudumo priemonių naudotojai raginami elgtis sąmoningai: nevairuoti apsvaigus, laikytis greičio, manevravimo reikalavimų, būti matomiems tamsiu paros metu, neskubėti ir gerbti vieni kitus kelyje.
Nuo gruodžio 15 iki Naujųjų metų vyksta intensyvi blaivumo ir apsvaigimo nuo narkotikų kontrolė, o gruodžio 22–24 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo tikrinimas, draudžiamų manevrų, sankryžų ir geležinkelių pervažų pažeidimų fiksavimas.
Pirotechnika – ne pramoga, o atsakomybė
Pirotechnikos gaminius galima naudoti tik laikantis griežtų taisyklių: draudžiama arti mokyklų, gydymo įstaigų, maldos namų, naktį trikdyti viešąją rimtį, naudoti pasibaigusio galiojimo, pažeistus ar nepilnamečiams perduodamus gaminius. Petardos ir garso efektui skirtos sprogstamosios priemonės Lietuvoje draudžiamos. Naujųjų Metų naktį taisyklės dėl saugaus atstumo ir naudojimo galioja visiems. Nelegalios prekybos atveju prašome pranešti el. paštu pirotechnika@policija.lt.
Pareigūnai dirbs, kad padėtų žmonėms, prašo elgtis atsakingai
Gatvėse ir masiniuose renginiuose vaikščiokite tik pažymėtomis vietomis, nesiblaškykite minioje, laikykitės atstumo, saugokite vaikus ir būkite matomi tamsiu paros metu. Nevartokite alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikykitės nurodymų ir signalų. Policijos pareigūnai yra čia tam, kad padėtų – pastebėję pavojingas situacijas ar jei reikalinga pagalba, kreipkitės į juos nedelsiant. Atsakingas elgesys padeda išvengti nelaimių ir užtikrina saugias šventes visiems.
