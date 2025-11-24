Savivaldybėms siūloma inicijuoti pokyčius, kad rusakalbėse mokyklose būtų sudaryta galimybė ugdymą organizuoti valstybine kalba su galimybe mokytis tautinės mažumos kalbos

Švietimo ir mokslo komitetas priėmė protokolinį sprendimą, kuriuo rekomenduoja savivaldybėms, kuriose yra tautinių mažumų ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų, išskyrus mokyklas, kurių rėmimas numatytas Lietuvos Respublikos dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse su ES valstybėmis, inicijuoti pokyčius, kad šiose įstaigose būtų sudaryta galimybė ugdymą organizuoti valstybine kalba, kartu sudarant sąlygas mokytis tautinės mažumos kalbos.
„Komiteto siūlymas savivaldybėms inicijuoti pokyčius mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas rusų kalba, yra aiškus signalas, kad esame pribrendę pokyčiui. Lietuvos piliečių kalbinė ir pilietinė integracija yra valstybės atsakomybė. Negalime apsimesti, kad nematome esamos problemos. Mokinių pasiekimų vertinimai aiškiai rodo, jog rusakalbių mokinių lietuvių kalbos pasiekimai yra nepakankami – pavyzdžiui, praėjusių metų vertinime net apie pusė ketvirtokų nesurinko nė 5 balų iš 10 skaitymo supratimo užduotyje. Lietuvos švietimo sistema neturi palikti nė vieno vaiko užribyje ir juo labiau – nekurti kalbinės atskirties, kuri vėliau lemia galimybes integruotis į visuomenę“, – sprendimą komentuoja Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės pavaduotojas Liutauras Kazlavickas.
Pasak L. Kazlavicko, siekiant sklandaus pokyčio, Švietimo ir mokslo komitetas siūlo perėjimą prie ugdymo valstybine kalba rusakalbėse mokyklose įgyvendinti palaipsniui – pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo grupių ir pirmųjų klasių formavimo (pradiniame ugdyme), kuriose ugdymas būtų organizuojamas valstybine kalba, kartu užtikrinant galimybę mokytis ir tautinės mažumos kalbos.
Šiandieninė teisinė bazė leidžia savivaldybėms inicijuoti mokyklų tinklo pokyčius ir savo pavaldumo mokyklose įsivesti ugdymą valstybine kalba su galimybe mokytis tautinės mažumos kalbos.
Susipažinęs su Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių atstovų patirtimi, komitetas sutarė sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų, ar ir kokių teisės aktų pokyčių reikia, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie ugdymo valstybine kalba tautinių mažumų mokyklose, išskyrus mokyklas, kurių rėmimas numatytas Lietuvos Respublikos dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse su ES valstybėmis, kartu sudarant galimybes mokytis ir tautinės mažumos kalbos.
