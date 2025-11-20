Seimas nepanaikino Seimo nario Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės

LR Seimo narys Antanas Nedzinskas. Asmeninė nuotr.

Seimas, atsižvelgdamas į lapkričio 18 d. generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimą ir Seimo nario Antano Nedzinsko viešą pareiškimą, balsavo, tačiau nepritarė siūlymui patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę. 

Generalinė prokurorė tąkart Seimo narius informavo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriuje organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl Seimo nario A. Nedzinsko galimai padarytų nusikalstamų veikų dėl 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų apmokėjimo.

Šiandien, pasisakydamas nutarimo projekto svarstymo metu, A. Nedzinskas pabrėžė, kad minėtu laiku pateko į sisteminę, ydingą tarybos narių veiklos atsiskaitymo sistemą, kurios nesprendė nei Lietuvos savivaldybių asociacija, nei Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba. Politiko nuomone ir Seimui reikėjo taisyti Vietos savivaldos įstatymą, jame aiškiai reglamentuojant, kokia yra Lietuvos savivaldybių tarybų narių atsiskaitymo tvarka.

„Šios bylos išlaidos jau daug daugiau kainavo negu siekiama prisiteisti suma – 2 000 eurų, visos su byla susijusios išlaidos tik trigubės, keturgubės ir valstybei, ir man, o laimėtojų nebus nė vieno, tad esu įsitikinęs, kad tai politinė byla, o Seimo nario teisinė neliečiamybė ir suteikiama tam, kad jis būtų politiškai nepersekiojamas ar įtakojamas“, – Seimo posėdyje sakė A. Nedzinskas.

Už Seimo nutarimą „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Nedzinską patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ (projektas Nr. XVP-1036) balsavo 69, prieš buvo 3, susilaikė 9 Seimo narių. Nutarimas nepriimtas.

Seimo statuto 23 straipsnio 5 punkte įtvirtinta, kad nutarimas sutikti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

