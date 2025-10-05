SĖJAU RŪTĄ, SĖJAU MĖTĄ. Tradicinio darželio sodinimas Trakuose

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija spalio 11 dieną 11 val. kviečia į renginį apie tradicinius gėlių darželius. Renginio metu išgirsime pranešimus apie gėlių darželių tradicijas Lietuvoje ir Latvijoje, pasodinsime senovinių augalų Trakuose. Dalinsimės ir mainysimės savo auginamais augalais (jei turite – prašome atsinešti perteklių), vaišinsimės darželiuose užaugintų žolelių arbata ir smagiai pabendrausime.

Pranešimus skaitys: Ilze Zariņa, Kuldygos restauravimo centro Latvijoje vadovė, ir Rasa Žumbakienė – Lietuvos etnografinio muziejaus Rumšiškėse vyresnioji muziejininkė.

Darželį sodinsime ir arbatą gersime visi kartu.

Renginys vyks Trakuose, Kęstučio g. 1 (priešais Šv. Jono Nepomuko koplytstulpį).

Kontaktai pasiteirauti: andzela.kriauciuniene@tinp.lt; +370 685 58905

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos inform.

