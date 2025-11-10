Skambinti galima be mobiliojo ryšio: RRT paaiškina, kas yra Wi-Fi Calling

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) primena, kad Lietuvos gyventojai gali skambinti ir siųsti SMS žinutes net tada, kai nėra mobiliojo ryšio signalo – užtenka turėti interneto ryšį per „Wi-Fi“. Tokia galimybė atsiranda dėl technologijos Wi-Fi Calling (Voice over Wi-Fi, VoWiFi), leidžiančios naudoti „Wi-Fi“ tinklą vietoje mobiliojo signalo.

„Wi-Fi Calling leidžia žmonėms išlikti pasiekiamiems net ir ten, kur mobilusis signalas nepasiekia – pavyzdžiui, rūsiuose, pastatuose su storomis sienomis ar atokesnėse vietovėse. Tai patogus ir nemokamas būdas užtikrinti ryšį visur, kur yra internetas“, – sako RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė Rita Liuokaitytė.

Paslauga veikia taip pat, kaip įprastas telefono ryšys – naudojamas tas pats numeris, taikomi tie patys tarifai, o vartotojui skambutis atrodo ir veikia įprastai. Skiriasi tik tai, kad vietoje mobiliojo tinklo naudojamas interneto ryšys per „Wi-Fi“.

„Didžiausia šios technologijos nauda – patikimas ryšys visur, kur yra internetas. Wi-Fi Calling padeda išvengti situacijų, kai žmogus negali paskambinti ar priimti skambučio vien todėl, kad jo vietovėje mobiliojo ryšio signalas silpnas ar nestabilus“, – pažymi R. Liuokaitytė.

Ši technologija ypač naudinga gyventojams, kurie dirba ar mokosi nuotoliniu būdu, o jų darbo vietose mobiliojo ryšio signalas ne visada stiprus. Ji taip pat padeda išlaikyti geresnę garso kokybę, kai ryšys pereina iš mobiliojo tinklo į „Wi-Fi“ ir atgal – vartotojas šio perėjimo net nepajunta.

Kad paslauga veiktų, reikia, kad telefono modelis palaikytų Wi-Fi Calling funkciją, ji būtų įjungta telefono nustatymuose ir konkretus įrenginys būtų palaikomas mobiliojo ryšio operatoriaus tinkle.

Wi-Fi Calling aktyvuojama paprastai:

– iPhone telefonuose: Nustatymai → Mobilusis ryšys → Skambinimas per „Wi-Fi“ → Įjungti;

– Android telefonuose: Nustatymai → Ryšiai → „Wi-Fi skambinimas“ → Įjungti.

Skambinant per „Wi-Fi“ papildomų mokesčių nėra – taikomi įprasti tarifai pagal vartotojo turimą mobiliojo ryšio planą.

Visi pagrindiniai mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje – „Bitė“, „Telia“ ir „Tele2“ – palaiko šią technologiją ir savo svetainėse pateikia išsamius palaikomų įrenginių sąrašus bei instrukcijas:

„Bitė“ – bite.lt/volte

„Telia“ – telia.lt/volte-vowifi

„Tele2“ – tele2.lt/privatiems/volte-vowifi

RRT inform. ir nuotr.


ISSN 2538-6581
