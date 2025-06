Skirs paramą Sosnovskio barščio, šliužų ir kitų invazinių rūšių naikinimui – pasiruoškite tinkamai pateikti paraiškas

Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia savivaldybes, juridinius ir fizinius asmenis ruoštis dalyvauti šių metų pabaigoje prasidėsiančiame jungtiniame projekte „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“.

Projekto tikslas – naikinti invazines rūšis, stabdyti jų plitimą, užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinti aplinkos kokybę. Bendra projekto finansavimo suma – 6 mln. eurų. Projektas bus vykdomas visoje Lietuvos teritorijoje.

Nors kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2025 m. IV ketvirtį, kviečiame visus norinčius dalyvauti šiame projekte pradėti ruoštis jau dabar, kad suspėtumėte paraiškos teikimui reikalingus dokumentus parengti laiku.

Teikiant paraišką kartu turės būti teikiami šie dokumentai: invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planas, parengtas ne anksčiau kaip 2024 m. sausio 1 d. pagal Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašą; žemės valdytojų, kurių teritorijoje numatoma įgyvendinti veiksmų planą, sutikimai įgyvendinti veiksmų planą visą suplanuotą laikotarpį; suderinimas su Saugomų teritorijų direkcija, jei veiksmų plane suplanuota tvarkyti teritorija arba jos dalis patenka į saugomą teritoriją; patvirtinimas, kad bus laikomasi visų reikalavimų, numatytų Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos apraš e .

Atkreipiame dėmesį, kad veiksmų planus gali rengti tiek pats pareiškėjas, tiek pasitelktas specialistas.

Finansavimo sąlygose numatyta, kad naikinimo priemonės turės būti vykdomos 4 metus iš eilės, o penktaisiais metais vykdoma stebėsena ir, jei būtina, palaikomieji darbai, numatyti veiksmų plane.

Naikinimo išlaidos bus kompensuojamos pagal fiksuotus įkainius, nustatytus kiekvienai rūšiai. Parama bus skiriama šioms invazinėms rūšims naikinti: Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum), Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera), Didžioji rykštenė (Solidago gigantea), Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), Ispaninis arionas (Arion vulgaris).

Atkreipiame dėmesį, kad naikinamos invazinės rūšies radavietė turi būti įtraukta į Biologinės įvairovės informacinės sistemos Invazinių rūšių modulį INVA. Be to, turi būti naikinama visa invazinės rūšies radavietė arba jos dalis, jei užtikrinamas šios dalies izoliavimas nuo visos radavietės (pvz., vandens telkiniu). Mokėjimo prašymai bus tenkinami tik gavus eksperto išvadą apie tinkamai per laikotarpį įgyvendintą veiksmų planą.

Aplinkos ministerija paruošė atmintines, kuriose apžvelgiamos galimos invazinių rūšių naikinimo priemonės. Jas rasite čia.

Primename, kad 2025 m. kovo 20 d. vyko mokymai būsimiems projekto dalyviams, kuriuos organizavo APVA ir Aplinkos ministerija (Seminaro įrašas, mokomoji medžiaga).

Jei turite papildomų klausimų dėl jungtinio projekto – susisiekite telefonu +370 645 09324 arba el. paštu: kristina.jankauskaite@am.lt

am.lrv.lt inform.