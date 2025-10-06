Spalį vyks mokyklų ir darželių maisto rinkimo akcija „Pasirašyk geriems darbams“

Spalio 13–17 d. Lietuvos ugdymo įstaigose vyks jau antroji mokyklų maisto rinkimo akcija.
Lietuvos mokyklos ir darželiai ir šiais mokslo metais kviečiami jungtis prie „Maisto banko“ iniciatyvos „Pasirašyk geriems darbams“ ir padovanoti gerumą tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Spalio 13–17 d. vyksiančios mokyklų akcijos metu kiekviena ugdymo įstaiga galės prisidėti rinkdama ilgo galiojimo maisto produktus savo bendruomenėje, o visi surinkti produktai pasieks stokojančius žmones visoje Lietuvoje.
Pavasarį vykusioje pirmojoje „Pasirašyk geriems darbams“ mokyklų akcijoje dalyvavo net 274 mokyklos, kurios kartu paaukojo 54850 vienetų ilgo galiojimo maisto. Šįkart tikimasi dar didesnio įsitraukimo – organizatoriai pabrėžia, kad prie akcijos kviečiamos prisijungti ne tik mokyklos, ar darželiai, bet ir kitos švietimo bendruomenės.
„Pavasarį pamatėme, kiek daug gali ir kaip stipriai prisidėti prie socialinių problemų sprendimo nori mokyklų bendruomenės, už jų gerumą esame be galo dėkingi. Lygiai taip pat, būtent iš švietimo įstaigų išgirdome, jog tokių akcijų norėtųsi daugiau ir dažniau. Padarę pirmą žingsnį mokykloje, vaikai drąsiau įsitraukia ir į kitas pilietines ar socialines veiklas, tad šis projektas tampa nepaprastai svarbiu ne tik „Maisto banko“ globojamiems žmonėms, bet ir visai Lietuvai“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Skurdas – vis dar šalia mūsų
Lietuvoje su skurdo rizika susiduria kas penktas šalies gyventojas. Tarp jų senjorai, vieniši tėvai, negalią turintys žmonės, daugiavaikės šeimos. Daugeliui šių žmonių net pagrindinių maisto produktų įsigijimas tampa iššūkiu. Ilgo galiojimo produktai tampa saugumo garantu, leidžiančiu užtikrinti, kad rytoj bus ką padėti ant stalo.
„Kasdien mūsų atiduotuvėse žmonės pasiima paskutinę dieną galiojančių produktų, tačiau ilgo galiojimo maisto nuolat trūksta. Ypač tose vietovėse, kur parduotuvė sunkiai pasiekiama ir kur mums perteklinį maistą sekasi surinkti sunkiau. Tai dažniausiai regionai. Tad ši akcija išties padeda užpildyti lentynas ir suteikia žmonėms daugiau ramybės“, – sako S. Gurevičius.
Kaip prisijungti prie akcijos „Pasirašyk geriems darbams“?
- Registracija: nuo spalio 1 d. iki spalio 10 d. „Maisto banko“ svetainėje – Pasirašyk geriems darbams – „Maisto banko“ akcija tavo MOKYKLOJE! – „Maisto bankas“.
- Akcija: spalio 13–17 d. kiekvienoje užsiregistravusioje mokykloje ar darželyje.
- Rekomenduojama rinkti: aliejų, kruopas, makaronus, konservus, miltus, arbatą, sausus pusryčius, konservuotas ar užpilamas sriubas ir kitus ilgo galiojimo produktus. Priimti namuose ruošto maisto organizacija negali.
- Visoms dalyvaujančioms įstaigoms bus pateikta vizualinė medžiaga bei instrukcijos
Kviečiame prisijungti prie gerumo bangos ir parodyti, kad rūpestis kitu tai vertybė, kurią galima ugdyti kartu.
Daugiau informacijos ir registracija – www.maistobankas.lt