Spalis – krūties vėžio prevencijos mėnuo: kaip apsisaugoti nuo šios ligos?

Spalis – krūties vėžio sąmoningumo mėnuo, kuriuo siekiama atkreipti moterų dėmesį į šią ligą ir skatinti pasitikrinti krūtų sveikatą. Remiantis nacionalinio vėžio instituto duomenimis, krūties vėžys yra dažniausia moterų onkologinė liga Lietuvoje – kasmet šią diagnozę išgirsta apie 1,5 tūkst. moterų. Svarbu žinoti, kad laiku pastebėti simptomai, reguliari savityra namuose bei tyrimai – reikšmingi veiksniai, lemiantys ligos eigą.

Anntarazevich / Pexels nuotr.

„Visuomenėje dažniausiai manoma, kad pirmasis krūties vėžio ženklas – krūtyje užčiuopiamas darinys. Tačiau svarbu žinoti, kad šios ligos simptomai gali būti labai įvairūs ir skirtingi – nuo darinių iki mažiau akivaizdžių požymių, pavyzdžiui, pakitusios odos“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Fausta Barisevičienė.

Sukietėjimas krūtyje – ne vienintelis simptomas

Pasak vaistininkės, nors ir ne visi krūties vėžio simptomai reiškia ligą, tačiau itin svarbu žinoti, kaip juos atpažinti, bei tai padaryti kuo anksčiau. Diagnozuojant krūties vėžį, laikas – esminis veiksnys.

„Apie krūties vėžį gali signalizuoti krūties ar aplink ją esančios odos tekstūros pokyčiai, tokie kaip raukšlėjimasis arba duobutės. Taip pat sunerimti derėtų pastebėjus krūties audinio surambėjimą ar spenelių bei odos aplink juos bėrimą, paraudimą, įdubimą, pakitusią jų padėtį ar formą bei neįprastas išskyras iš spenelių, jų nespaudžiant“, – sako F. Barisevičienė.

Jos teigimu, dažnu krūties vėžio simptomu taip pat laikomos išryškėjusios ir matomos krūties venos bei patinimas pažastyje: „Apsilankyti pas gydytoją taip pat derėtų, jei jaučiate neįprastą skausmą nugaroje tarp menčių, jautrumą pažastyje, krūtų paraudimą bei niežulį.“

Rekomenduojama reguliariai tikrintis namuose

Anksti pastebėti bet kokius neįprastus krūtų pokyčius gali padėti krūtų savityros atlikimas namuose. Pasak akušerijos-ginekologijos gydytojos rezidentės, platformos „Žemiau bambos“ lektorės Viltės Vaitkienės, krūtų savityrą svarbu atlikti viso ciklo metu bei skirtingais gyvenimo etapais.

„Tinkamiausias laikas krūtų apčiuopai yra praėjus kelioms dienoms po menstruacijų pabaigos. Jei esate po menopauzės, geriausia atlikti patikrą kiekvieną mėnesį. Pirmiausia tiesiai atsistokite prieš veidrodį, ištieskite rankas į šonus ir apžiūrėkite savo krūtis, ar nėra matomų dydžio, formos ar simetrijos pokyčių, atsiradusių odos įdubimų ar susitraukimų, spenelio pakitimų, išskyrų ar bėrimų, paraudimo, patinimo arba odos tekstūros pokyčių“, – tvirtina V. Vaitkienė.

Ji pratęsia, kad krūtų apčiuopą taip pat galima atlikti gulint ant nugaros: „Pakiškite sulenktą per alkūnę kairiąją ranką po galva. Dešine ranka apžiūrėkite kairę krūtį, apkeiskite rankas ir kaire ranka – apžiūrėkite dešinę krūtį. Naudodami trijų vidurinių pirštų pagalvėles, atlikite nedidelius sukamuosius judesius. Čiuopdami krūtį taikykite lengvą ir vidutinį spaudimą. Pradėkite nuo išorinio krūties krašto ir sukamaisiais judesiais eikite spenelio link .“

Krūtų savityros namuose metu sukamaisiais judesiais, pakišus vieną ranką po galva, apčiuopkite pažastį ir audinius po raktikauliu. Nepamirškite to pakartoti kitoje pusėje. Taip pat švelniai suspauskite spenelį ir stebėkite, ar nėra skaidrių ar kraujingų išskyrų. Pastebėjus bet kokius pakitimus, kreipkitės į gydytoją išsamesniems tyrimams.

Kasdieniai įpročiai gali apsaugoti nuo diagnozės

Pasak V. Vaitkienės, krūties vėžys gali būti paveldimas, tačiau įtaką šiai ligai taip pat daro ir gyvenimo būdas. Todėl pakeitus tam tikrus įpročius, galima sumažinti riziką.

„Tokie įpročiai kaip ilgalaikis rūkymas, ypač jei rūkoma nuo jauno amžiaus, mažas fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas, ilgalaikis pakaitinės hormonų terapijos vartojimas po menopauzės, antsvoris ir nutukimas gali būti susiję su padidėjusia krūties vėžio rizika“, – pasakoja gydytoja.

Jai pritaria ir „Eurovaistinės“ vaistininkė pridurdama, kad svarbu ne tik atsisakyti tam tikrų įpročių, tačiau ir juos pakeisti kitais, galinčiais atitolinti krūties vėžį.

„Tyrimai parodė, kad rizika susirgti krūties vėžiu žymiai sumažėja maitinančioms mamoms. Mokslininkai nustatė, kad kuo ilgiau moteris žindo, tuo jos organizme susidaro didesnė apsauga nuo krūties vėžio. Taip pat rekomenduojama laikytis poilsio rekomendacijų ir prieš miegą bent 1 valandą vengti televizoriaus, kompiuterio ar telefono ekranų. Be to, vėžio rizika gali mažinti ir reguliari mankšta – rekomenduojama mankštintis bent 150 min per savaitę“, – pasakoja F. Barisevičienė.

Anntarazevich / Pexels nuotr.