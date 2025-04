Specialistas T. Medelis apie vartojančią jaunąją kartą: „Paaugliai turi nemirtingumo sindromą”

Paauglystėje jaunuoliai ne tik tyrinėja save, bet ir juos supantį pasaulį bei jo ribas. Kartais šis tyrinėjimas gali virsti rizika ne tik sveikatai, bet ir rimtais iššūkiais visai šeimai. Kodėl paaugliai pradeda vartoti psichoaktyvias medžiagas? Kaip atpažinti pirmuosius ženklus? Ir kaip tėvams atvirai, be baimės, kalbėtis apie tai su savo vaikais?

Naujausias Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas rodo, kad žalingų įpročių, kaip nikotino gaminių ir alkoholio vartojimas, vaikų ir paauglių rate nežymiai didėja. Žalingi įpročiai jaunystėje – sunkiai pastebimos problemos, mat jaunas žmogus dažnai nesuvokia viso to ilgalaikės žalos. Kaip pastebėti tą jaunuolį, kuris turi žalingų įpročių, ir kaip jam padėti?

Anot SOS vaikų kaimai Lietuva Multidimensinės šeimos terapijos (MDFT) programos koordinatoriaus Tito Medelio, jaunuoliai imasi svaigalų dėl daugybės priežasčių, tačiau pastebima tendencija, jog paaugliai augantys nesaugioje aplinkoje arba tiesiog savęs ieškantys, norintys pritapti prie kitų yra linkę eksperimentuoti su psichoaktyviomis medžiagomis.T. Medelis priduria, kad viena iš priežasčių gali būti ir savidiagnostika, kuomet paauglys svaiginasi bandydamas nusiraminti.

„Priežasčių gali būti įvairių, tačiau iš praktikos šeimos terapijoje, esu linkęs tikėti, kad dažniausiai tai yra šeimos įtaka, sunki aplinka, kurioje jaunas žmogus auga.

Kai namuose paauglys negauna tinkamo atgalinio ryšio iš šeimos narių, jaučiasi nesuprastas, neįvertintas, dažnu atveju „bėga iš namų” ir ieško tinkamos aplinkos.

Teko pastebėti, kad paaugliai, kurie pirmą kartą pavartoja, dažniausiai nebūtinai yra patenkinti ta pirmąją patirtimi, yra nusivylę arba sako, kad niekada daugiau nenorėčiau. Būtent čia tėvai turėtų šokti ir užsiimti pirmine prevencija, intervencija”, – laidoje pasakojo T. Medelis.

Ženklai, jog reikia pagalbos pasirodo kur kas anksčiau nei paauglys pradeda vartoti

Žalingi įpročiai, kaip alkoholio, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ar rūkymas dažnai prasideda paauglystėje, kai jaunuolis siekia priklausyti tam tikrai grupei, nori paslėpti stresą ar pabėgti nuo problemų. T. Medelis teigia, kad tam tikri požymiai, kurie gali padėti identifikuoti jaunuolį turintį žalingų įpročių ir imtis atitinkamų prevencijos priemonių, gali būti itin akivaizdūs – paaštrėjęs pyktis, suprastėję pažymiai, pakitęs draugų būrys. Tačiau kaip tėvams pajusti tą momentą, kuomet reikia pagalbos?

Titas Medelis

„Ženklus, kad kažkas yra ne taip paaugliai siunčia kur kas anksčiau nei pradeda vartoti. Vienas iš ženklų gali būti per konfliktą: tu manęs nesiklausai, tu manęs negirdi, tu manęs nesupranti, aš negaliu būti savo kambaryje, blogai jaučiuosi namuose. Jie tai komunikuoja per pyktį, per didelį nusivylimą.

Ir tada priklauso, kaip suaugęs žmogus reaguoja į tai, jeigu jis priima emocijas ir eina į tą santykį, klausdamas kas vyksta, kaip aš galiu tau padėti pasijusti geriau mūsų namuose. Sutvirtinus gerą santykį su paaugliu, esu tikras, kad jis apie tas patirtis pats papasakos.

Tačiau jeigu jaunuolis tik pradeda vartoti, tai gali pasireikšti, per akademinius pažymius, mokyklos nelankymą, grįžimą vėlai namo, pasikeitusias draugų grupes”, – atliepė SOS vaikų kaimai Lietuva MDFT programos koordinatoriaus.

T. Medelis: „Kai tau keturiolika, atrodo, kad gyvensi amžinai”

Specialistas tikina, jog besiformuojant asmenybei, paauglystės laikotarpyje, elgesio klaidas svarbu priimti neuždedant kaltės jausmo savo vaikui. Šis augimo ir paieškų etapas gali pasirodyti nutrūktgalviškas, tačiau, pasak T. Medelio, tėvai turėtų rasti ryšį, kaip kalbėti su vaikais apie jų emocijas ir suteikti ramią aplinką atsivėrimui.

„Kaip ateiti į tą santykį? Aš dažnai sakau tėvams nenuneigti emocijų, nes jaunas žmogus dažnai jaučiasi neįvertintas, nurašytas. Tėvai turėtų padėti vaikams įvardinti tas emocijas. (…)

Su kolegomis kartais juokaujame, kad paaugliai turi nemirtingumo sindromą, jog jiems nieko nenutiks, dėl to jie gali daryti ką nori ir gyvens amžinai, nes kai tau keturiolika, atrodo, kad gyvensi amžinai ir tu nesuki galvos, kad reikia užsidėti šalmą važiuojant dviračiu.

Yra dalykai, kurie verčia jauną žmogų elgtis rizikingai, bet šioje vietoje turi ateiti tėvai”, – aiškino T. Medelis.

SOS vaikų kaimai pranešimas