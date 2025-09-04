Steigiamas naujas „Rail Baltica“ projektavimo padalinys: spartins projektą ir didins rinkos pajėgumus

Parašyta: 2025-09-04

Europinės vėžės geležinkelio projektą „Rail Baltica“ Lietuvoje įgyvendinanti LTG grupės bendrovė „LTG Infra“ įsteigė „Rail Baltica“ projektavimo padalinį. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į projektavimo pajėgumų trūkumą rinkoje, siekiant užtikrinti sklandų bei savalaikį vieno svarbiausių Baltijos šalių infrastruktūros projektų įgyvendinimą bei tolimesnę europinės vėžės tinklo plėtrą.

„LTG grupei keliame tikslą užtikrinti, kad europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ darbai Lietuvoje būtų vykdomi sparčiai ir sklandžiai – tai strateginis mūsų šalies ir viso regiono siekis. Tikimės, kad naujasis „LTG Infra“ projektavimo padalinys, pritaikydamas gerąją Europos šalių patirtį, leis sėkmingai pasiekti užsibrėžtus uždavinius“, – sako laikinai einantis susisiekimo viceministro pareigas Julijus Glebovas.

„LTG Infra“ projektavimo komanda dirbs pagal sėkmingai daugelyje Europos šalių taikomą modelį – dalis projektavimo darbų ir toliau bus atliekama skelbiant atvirus konkursus rinkai, kita dalis – įgyvendinama vidaus ištekliais. Tokiu būdu užtikrinamas spartus ir tęstinis infrastruktūros vystymas.

„Europinės infrastruktūros plėtra Lietuvoje įgauna pagreitį, norėdami ją užtikrinti ir plėtoti privalome kaupti šias reikalingas žinias. „LTG Infra“ imasi iniciatyvos kurti greitųjų geležinkelių projektavimo kompetencijų centrą, kuris papildys ir sustiprins rinkos galimybes. Ilgainiui šis padalinys, sukaupęs greitųjų geležinkelių ir modernios infrastruktūros projektavimo patirtį, galės pasiūlyti savo kompetencijas ir už šalies ribų“, – teigia „LTG Infra“ generalinis direktorius Vytis Žalimas.

Kompetencijos bus
reikalingos ilgai

Naujos projektavimo komandos vadovas Mykolas Dumbrava pabrėžia, kad padalinys nėra laikinas – jis kuriamas kaip ilgalaikė kompetencijų bazė.

„Iki šiol Baltijos šalyse trūko patirties projektuojant greitojo geležinkelio infrastruktūrą, todėl vienas svarbiausių mūsų tikslų – pritraukti specialistų iš užsienio, kaupti žinias, ugdyti kompetencijas ir jas taikyti ateities projektuose.

Projektuojame ne tik „Rail Baltica“ – projektuojame tai, ką Lietuva paliks ateities kartoms. Kuriame padalinį, kuriame kiekvienas inžinierius, projektuotojas ar techninis specialistas gali augti, spręsti sudėtingus iššūkius ir jausti tikrą profesinę prasmę. Šiandien mums reikalingi žmonės, kuriuos motyvuoja ne tik skaičiais pagrįstas projektavimas, bet ir galimybė kurti didelį, ilgalaikį teigiamą socialinį poveikį“, – teigia M. Dumbrava.

Nutiesus „Rail Baltica“, europinė vėžė bus plėtojama Klaipėdos kryptimi ir visoje Lietuvoje, todėl projektavimo veiklų poreikis išliks ir po 2030 m.

Kuria tarptautinę komandą

Naujajame padalinyje dirbs profesionalai iš įvairių sričių – nuo geležinkelių, tiltų ir infrastruktūros inžinerijos iki aplinkosaugos, sistemų projektavimo ir skaitmeninių procesų valdymo. Formuojama tarptautinė komanda, į kurią kviečiami specialistai iš Lietuvos ir draugiškų užsienio šalių, turinčių patirtį vystant 1435 mm europinės vėžės geležinkelių tinklą.

Komandos tikslas – užtikrinti spartų „Rail Baltica“ projektų įgyvendinimą, taip pat projektuoti kitas Lietuvai reikalingas geležinkelio linijas ir infrastruktūros objektus.

LTG grupė siūlo apmokamas stažuotes ir aktyviai bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis. Šiuo metu projektavimo komandoje dirba 4 bakalauro ir magistro studijas baigę inžinieriai iš įvairių šalių.

Be to, „Rail Baltica“ inicijavo edukacinę „Inžinerijos klasę“ moksleiviams, siekdama stiprinti inžinerinės karjeros prestižą Lietuvoje ir skatinti, kad kuo daugiau jaunuolių rinktųsi tiksliuosius mokslus.

„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.

Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.

www.ltg.lt

www.europospulsas.lt


Kategorijos