Sugalvojo patogesnę galimybę mokytis ir įgyti taip reikalingą profesiją

Diplomų įteikimo šventė. Elžbietos Liubartowicz nuotr.

Visuomenei senstant ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, kinta ir darbo rinkos poreikiai bei prioritetai. Viena iš ypač svarbių profesijų, kurių paklausa didesnė už pasiūlą – slaugytojų padėjėjai. Šalyje sparčiai augant slaugos paslaugų poreikiui ir trūkstant slaugytojų, Sveikatos apsaugos ministerija svarsto plėsti šių specialistų įgaliojimus, suteikiant jiems daugiau atsakomybių.

Tačiau kaip paskatinti žmones rinktis šią profesiją? Juolab kad slaugančio žmogaus artumo, šilumos, dėmesio ir žmogiško kontakto joks dirbtinis intelektas kol kas pakeisti negali.

Patrauklesnė ir patogesnė mokymo forma

Slaugos ligoninė „Addere Care“ nusprendė keisti požiūrį į specialistų rengimą – įsteigė meistriškumo centrą, tai yra licencijuotą profesinę mokyklą, kurioje šiuolaikiškai, prieinamai ir dirbančiam žmogui patogiai rengiami kvalifikuoti slaugytojų padėjėjai.

Meistriškumo centro vadovės Kristinos Balčiūnės teigimu, pameistrystės principu organizuojamos studijos – tai reali galimybė žmonėms ne tik įgyti profesiją, bet ir iš karto, dar besimokant, pradėti prasmingą, stabilų darbą.

„Tai puiki galimybė profesijos neturintiems žmonėms tapti kvalifikuotais medicinos darbuotojais ir uždirbti daugiau nei dirbant tokį darbą be kvalifikacijos. Praktika vyksta darbo metu, o teoriniai mokymai bei dėstytojų konsultacijos – nuotoliu arba susitinkant su dėstytojais gyvai. Be to, tiems, kurie po mokslų įsidarbina mūsų slaugos ligoninėje, studijas finansuoja darbdavys. Norintys dirbti kitose įstaigose, finansavimą gali gauti ir per Užimtumo tarnybą“, – sako K. Balčiūnė.

Kryptį keičia ir turintys profesiją

Mokymų centras sulaukia įvairių žmonių – ne tik ieškančių pirmosios profesijos, bet ir norinčių keisti gyvenimo kryptį.

„Turime mokinių, kurie jau turi vieną ar net kelias profesijas, bet renkasi slaugą, nes čia mato daugiau prasmės. Neretai šį sprendimą lemia ir asmeninė patirtis – žmonės, slaugę savo artimuosius, jau prisilietę prie sergančio žmogaus slaugos, nusprendžia išmokti šio darbo principų ir toliau padėti tiems, kuriems labiausiai to reikia“, – dalijasi Kristina Balčiūnė.

Mokslas per praktiką

Ruošiant slaugytojų padėjėjus „Addere Care“ mokykloje, praktiką mokiniai atlieka darbo metu, o teorinės žinios perteikiamos nuotoliniu būdu bei per kontaktinius susitikimus su patyrusiais dėstytojais. Šis modelis leidžia iškart taikyti teoriją praktikoje – dirbant su realiais pacientais.

Kad ši forma pasiteisina, rodo ir aukšti vertinimai – tiek pirmosios, tiek antrosios laidos mokinių egzaminų pažymių vidurkis viršijo 9. Mokinių praktinius įgūdžius įvertino nepriklausomų egzaminavimo komisijų atstovai.

Elžbietos Liubartowicz nuotr.

„Taip nutinka, kai ir mokytojai, ir besimokantys yra suinteresuoti mokymo dalyviai. Pastebėjome, kad daug praktiką pas mus atlikusių mokinių pasilieka dirbti mūsų slaugos ligoninėje. Todėl visą mokymų programą ir metodiką kuriame taip, kad paruoštume ne tik kvalifikuotus, bet ir motyvuotus specialistus“, – pabrėžia centro vadovė.

Amžius – ne kliūtis, o privalumas

„Addere Care“ direktorė Kristina Judinė atkreipia dėmesį į tai, kad slaugoje ypač vertinama gyvenimiška patirtis, brandumas ir žmogiškas ryšys.

„Dažnai girdime apie amžiaus cenzą darbo rinkoje, net jei tai nėra viešai įvardijama. Tačiau mes siekiame keisti šį požiūrį – mūsų ligoninėje laukiami bet kokio amžiaus žmonės. Slauga – tai ne tik darbas, bet ir pašaukimas, galimybė gyvenimui suteikti daugiau prasmės“, – sako slaugos ligoninės direktorė ir steigėja K. Judinė.

Galimybė tęsti karjerą slaugoje

K. Judinė atkreipia dėmesį, kad ligoninė sudaro sąlygas savo darbuotojams po šių studijų toliau augti – studijuoti slaugą kolegijoje ar universitete.

„Turime gražių pavyzdžių, kai slaugytojų padėjėjų darbas yra tik pirmasis laiptelis. Žmonės, supratę, kad tai jų kelias, gali darbą derinti su studijomis ir įgyti bendrosios praktikos slaugytojo diplomą, arba, pavyzdžiui, pajutę, kad nori daugiau dėmesio skirti ligonių sielovadai – studijuoti Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje sielovadinę rūpybą. Su šia kolegija glaudžiai bendradarbiaujame, ir tikrai nemažai mūsų slaugos darbuotojų mokosi ar yra baigę šias studijas“, – atkreipia dėmesį K. Judinė.

Elžbietos Liubartowicz nuotr.

„Kaip dažnai, būdami prie ligonio lovos, mes mokomės vilties! Kaip dažnai, būdami arti kenčiančiųjų, mokomės tikėjimo! Kaip dažnai, slaugydami stokojančius, atrandame meilę!“, – šiais metais Pasaulinės ligonių dienos kreipimesi rašė popiežius Pranciškus.

Nauja mokinių grupė formuojama ir mokslus pradeda 2025 metų rudenį. Visi, norintys įgyti prasmingą profesiją ir tapti artimo žmogaus slaugos specialistais, kviečiami kreiptis jau dabar.

Slaugos ligoninės „Addere Care“ pranešimas