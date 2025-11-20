Sugriežtinta atsakomybė brakonieriaujantiems žvejams

Seimas sugriežtino atsakomybę už šiurkščius mėgėjiškos žvejybos pažeidimus. Už tokius mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus bus galima konfiskuoti pažeidėjų transporto priemones.

Pataisų iniciatorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas tikisi, kad tokiais pakeitimais pavyks reikšmingai sumažinti pažeidimų, kurių metu padaroma didelė žala žuvų ištekliams, skaičių.

„Prieš 10 metų įtvirtintas teisinis reguliavimas, leidęs konfiskuoti ne tik medžioklės priemones, bet ir transporto priemones, tikrai suveikė atgrasančiai. Visgi  žvejybos sektoriuje situacija išliko nepakitusi, yra reglamentavimo spragos, kurios lemia, kad brakonieriai (kurie brakonieriauja su tinklais) ir toliau gali tą daryti, nes jų transporto priemonės, be kurių nenuvažiuotų nei prie ežero, nei prie upės, neparsivežtų laimikio ar tinklų, vis dar nėra konfiskuojamos“, – sakė L. Jonauskas.

Pasak komiteto pirmininko, kiekvienais metais iš brakonieriaujančių medžiotojų yra konfiskuojama 10–15 automobilių.

„Įteisinus automobilio konfiskavimą ir žvejojantiems brakonieriams, konfiskuojamų automobilių skaičius per metus galėtų siekti tokį pat vidurkį, kaip ir sučiuptiems už neteisėtą medžioklę, – 10–15 automobilių per metus“, – teigė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Priėmus Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnio pakeitimus, automobilių konfiskavimas bus taikomas už mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, kai jie padaryti panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, taip pat – limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus bei tokių pažeidimų padarymą pakartotinai.

Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms (projektas Nr. XIVP-3306(3) pritarė 101, nė vienas ne balsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

LRS Informacijos ir komunikacijos departamento pranešimas


