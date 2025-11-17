Sulaukta 35 pasiūlymų oro erdvės saugumui stiprinti – pradedamas jų vertinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) informuoja, kad baigėsi pirmasis 1 mln. eurų vertės kvietimas verslui kurti technologinius sprendimus, skirtus stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą. Vos per dvi savaites gauti 35 pasiūlymai, apimantys inovatyvias priemones kovai su hibridinėmis grėsmėmis – kontrabandiniais balionais ir bepiločiais orlaiviais. Šiuo metu pradedamas gautų paraiškų vertinimas.
„Vos per parą paskelbusi kvietimą, o per dvi savaites sulaukusi 35 paraiškų – Lietuva dar kartą įrodė, kad net ir būdama maža šalis turi didžiulį technologinį potencialą. Matome, kad įmonės siūlo labai skirtingus, bet viena kitą papildančius sprendimus. Todėl kitame etape stengsimės juos sujungti – suburti į konsorciumus ir išgryninti vieną veikiančią sistemą, kuri realiai prisidėtų prie oro erdvės apsaugos“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasiūlytos idėjos apima penkias pagrindines technologijų vystymo kryptis:
1. Aptikimą ir stebėseną – radarų, optinių, radijo dažnių (RF) ir dirbtinio intelekto sprendimus;
2. Atpažinimą – multisensorines sistemas ir AI algoritmus;
3. Neutralizavimą – mechanines gaudykles, tinklų paleidimo modulius, lazerines sistemas bei dronų interceptorines platformas;
4. Prognozavimą – balionų trajektorijų modeliavimą ir simuliacijas;
5. Lokalizavimą – technologijas, užtikrinančias saugų krovinio nusileidimą ir tikslią GNSS sekimo kontrolę.
„Dauguma sprendimų orientuoti į kontrabandinius balionus, tačiau nemaža dalis apima ir dronų neutralizavimą bei mišrias hibridines grėsmes. Džiugina tai, kad daugelyje projektų naudojami lietuviški komponentai bei programinė įranga – tai rodo augantį šio sektoriaus technologinį potencialą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Tarp siūlomų technologijų – dirbtinio intelekto taikymas, automatizuotos ir mobilios platformos, VTOL sprendimai, didelio tikslumo neutralizavimo sistemos – lazeriai, tinklai, interceptoriai – bei kompleksinės „System-of-Systems“ architektūros, integruojančios bendrą operacinį vaizdą (COP – Common Operational Picture).
Iš gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.
Pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos. Vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inf.