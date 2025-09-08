Svarbi informacija keliaujantiems į Jungtinę Karalystę: prieš skrydį būtina pasirūpinti ETA kelionės leidimu

2025-09-08

Iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK)  kiekvieną mėnesį skrenda tūkstančiai žmonių, tai viena populiariausių krypčių. Lietuvos oro uostai (LTOU) primena, kad keliones į JK planuojantys Lietuvos gyventojai turėtų žinoti, jog šios šalies institucijos taiko reikalavimą atvykstantiems turėti elektroninį kelionės leidimą (angl. Electronic Travel Authorisation – ETA), jeigu jiems netaikomas vizų režimas.

Nepasirūpinę ETA leidimu iš anksto, keleiviai Lietuvoje gali prarasti teisę būti įlaipinti į orlaivį, net jeigu ir turi kelionės bilietą. Todėl, pavyzdžiui, skrendant į Londoną, Liverpulį, Edinburgą, Mančesterį, Belfastą ar kitą JK miestą, teks įprasti internetu užpildyti specialią formą.

Reikalavimas turėti ETA galioja nuo 2025 metų pavasario, tačiau jau šį rudenį JK institucijos rengiasi skirti daugiau dėmesio kontrolei ir naujosios tvarkos griežtesnei priežiūrai. Todėl ETA dokumento patikra išvykimo oro uostuose, tikėtina, taps privaloma procedūra.

ETA yra privalomas visiems keliautojams, kuriems netaikomas vizų režimas, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams. Svarbu pastebėti, kad ETA reikia tik tiems Lietuvos piliečiams, kurie neturi teisės nuolat ar laikinai gyventi (angl. settled or pre-settled status), dirbti ar mokytis Jungtinėje Karalystėje.

Šį leidimą patogiausia įgyti internetu jau dabar, nes ETA galioja 2 metus arba iki asmens paso galiojimo pabaigos. ETA suteikia leidimą į JK atvykti daugiau negu vieną kartą, jei kiekvieno apsilankymo trukmė neviršija 6 mėnesių.

ETA išdavimo procedūra gali užtrukti, todėl rekomenduojama paraišką užpildyti bent prieš 3 darbo dienas iki skrydžio. Nors dauguma sprendimų dėl leidimų išdavimo priimami automatiškai, kai kurioms paraiškoms prireikia papildomo vertinimo.

LTOU atstovai pabrėžia, kad keleiviai pasitikrinti informaciją ir dokumento statusą turėtų tik oficialioje ETA svetainėje: www.gov.uk/eta.

Primenama, kad patogiausias būdas gauti ETA yra mobilioji programėlė „UK ETA“, kurią galima atsisiųsti iš „Google Play“ arba „Apple App Store“. Neturintieji išmaniojo įrenginio paraišką gali užpildyti GOV.UK svetainėje.

Oficiali išsami informacija apie ETA tvarką pateikiama čia (anglų k.).

 
Lietuvos oro uostų pranešimas


