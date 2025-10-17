Sveikiname trakietį Dominyką Jančionį ir Martyną Kazlauskaitę, iškovojus bronzos medalius

Balint Czucz nuotr.

Sveikiname trakietį irkluotoją, Trakų sporto centro trenerį Dominyką Jančionį ir jo porininkę Martyną Kazlauskaitę, iškovojusius bronzos medalius savaitgalį Turkijoje, Antalijoje, vykusiame Europos paplūdimio sprinto čempionate! 

Čempionate dalyvavo šešios Lietuvos irkluotojų įgulos (trys suaugusiųjų ir trys jaunių), Dominykas Jančionis ir Martyna Kazlauskaite rungėsi mišrių dviviečių valčių (CMix2x) varžybose. Atrankoje jie pademonstravo puikų greitį, LAST-16 etape užtikrintai nugalėjo rumunus, ketvirtfinalyje – britus, o B finale laimėjo prieš austrus.

Džiaugiamės puikiu pasiekimu ir linkime sklandaus ruošimosi pasaulio čempionatui, kuris jau greičiau nei po mėnesio! Sėkmės ir dar daugiau pergalių!

Sveikinimus perduoda

Trakų rajono savivaldybės komanda

 


