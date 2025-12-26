Šventiniai renginiai Trakų viešojoje bibliotekoje: tradicinė Mažoji kalėdinė knygų mugė ir 39-oji kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursas

Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.
Rūta Neniškienė, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė, poetė
Šv. Kalėdos – ypatinga ir labai laukiama šventė, įnešanti į širdį džiugesio ir šventinio grožio, priartinančio mus prie dvasingumo. Trakų viešoji biblioteka prieššventiniu laikotarpiu taip pat dūzgė kalėdiniais renginiais.
Jau daugelį metų iš eilės bibliotekoje organizuojama Mažoji kalėdinė knygų mugė ir kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursas. Šįmet į mugę atvyko keturių leidyklų atstovai – „Baltos lankos“, „Andrena“, „Foto sąjūdis“ ir „Debesų ganyklos“. Atidarymą šventine muzika papuošė Trakų meno mokyklos mokinės ir mokytoja Natalija Šumskienė.
O štai kalėdinių puokščių kūrimo išmonę demonstravo net 26 atstovai. Dauguma – Trakų rajono ugdymo įstaigų ugdytiniai kartu su mokytojais. Bibliotekos skaitytojai buvo kviečiami balsuoti už tris jiems labiausiai patikusiais puokštes.
Mugė džiugino visus – nuo mažo iki didelio
Gruodžio 11-osios Mažoji kalėdinė knygų mugė prasidėjo Trakų meno mokyklos mokinių pasirodymu: Evilė Bruklytė, Kamila Kočerkovskaja ir Gabrielė Vysockytė sugrojo kalėdinius kūrinius (mokytoja Natalija Šumskienė). Įžangos įdėmiai klausėsi ankstyviausieji mugės lankytojai – Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ugdytiniai. Vėliau vaikai būreliais rikiavosi prie knygų, vartė jų puslapius patogiai įsitaisę ant bibliotekos sėdmaišių.
Šiemet prie knygų mugės prisijungė leidykla „Debesų ganyklos“, kuri prekiavo ne tik knygomis, bet ir stalo žaidimais. Leidykla „Baltos lankos“ siūlė įsigyti romanus, knygas vaikams, „Andrena“ – pedagoginės, psichologinės literatūros, lietuviškos poezijos, „Foto sąjūdis“ pardavinėjo geografijos ir istorijos knygas mažiesiems.
Kalėdinių kompozicijų tradicijai atstovauja Trakų rajono ugdymo įstaigos
Gruodžio 15-ąją prasidėjusi paroda pasibaigė 22 d. laimėtojų apdovanojimu. Bibliotekos renginių salę papuošė 26 kompozicijos, dalyviai kūrė jas Trakų rajono gimnazijose, mokyklose bei viename darželyje ir atgabeno į biblioteką: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija sukūrė tris kalėdines puokštes, Paluknio „Medeinos“ gimnazija – 5, Paluknio Longino Komolovskio gimnazija – 1, Trakų gimnazijos Senųjų Trakų A. Stelmachovskio progimnazijos skyrius – 4, Aukštadvario gimnazija – 5, Lentvario „Versmės“ gimnazija – 1, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija – 1, Onuškio Donato Malinausko pagrindinė mokykla – 4, Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos darželio „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Drugelių“ ir „Ežiukų“ grupės – 1. Vieną puokštę atnešė Bijūnų bibliotekos skaitytoja Rosita Tvardauskaitė.
Gražiausių puokščių kūrėjai apdovanoti bibliotekos dovanomis. Pirmos vietos laimėtojais tapo Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos mokiniai (Agnė Asteikaitė, Eliza Kliukoit, Tomas Zabiela, Ineta Ruškievič, Sulamita Romančik), sukūrę šventinę kompoziciją „Šakų namelių žiburiai“, antrą vietą dalijosi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja Rasa Kondrotienė su šventiniu kūriniu „Čirškianti eglė“ ir Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokinė Orinta Karčiauskaitė (mokytoja Natalija Mikulskienė) su vainiku „Čiulioniškos Kalėdos“. Trečioji vieta atiteko mažiausiems konkurso dalyviams – Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos darželinukams – „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Drugelių“ ir „Ežiukų“ grupių jungtiniam kūriniui. Specialiaisiais Seimo narių Editos Rudelienės ir Kęstučio Vilkausko prizais apdovanota Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokinių sukurta kalėdinė kompozicija „Tuoj Kalėdos“ ir Aukštadvario gimnazijos kūrinys „Miško lobynas“.