Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa

Trakų pusiasalio pilis. TIM nuotr.
Kalėdų dvasia – tai šviesa, kuri sujungia žmogų, bendruomenę ir valstybę, ji gimsta iš gėrio, tradicijų ir tikėjimo, kad šviesa visada nugali tamsą.
Žiema ateina ne tik į laukus, bet ir į žmogaus širdį. Iš dangaus tyliai leidžiasi snaigės – baltos, trapios, tarsi mažytės angelų sparnų plunksnelės. Tai akimirkos, kai pasaulis nutyla. Girdima tik tyliausia pasaulyje melodija – kai sninga be vėjo, kai iš Dievo sodų krenta baltumo trupinaičiai. Baltybė nenusakoma – ji tarsi šviesos šydas, apgaubiantis žemę ir žmogų, kviečiantis sustoti, klausytis, pajusti.
Vaikai ridena sniego gniutulus, kurie vis didėja, tvirtėja, kol pagaliau ima taip sunkėti, kad mažos rankos nebegali jų pajudinti. Dažnai vaikai šypsodamiesi juos sutraiško – be gailesčio, be liūdesio, be apgailestavimo. Ir tai jų laisvė. Nemokėjimas sureikšminti darbo, nemokėjimas gailėtis praeities – tai išimtinai vaikų gebėjimas, kurį suaugusieji praranda – jie ima skaičiuoti laiką, planuoti dienas, skubėti, o vaikai – tiesiog būna. Ir būtent tame buvime slypi tikroji Kalėdų dvasia – gebėjimas džiaugtis čia ir dabar, švęsti akimirką, dalintis šypsena.
Pirmasis žiemos mėnuo, kai po rudeninės ramybės, lėtai mirštančios gamtos ir nostalgijos vėl viskas atgyja. Adventinis laukimo metas, šviesos įžiebimo metas – laikas, kai kiekvienas žmogus gali įžiebti mažą žiburėlį savo viduje – ir šitaip prisidėti prie bendros šviesos, kuri apšviečia visą tautą.
Šį gruodį Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Advento savaitgaliais – gruodžio 6–7, 13–14 ir 20 dienomis – Trakų Pusiasalio pilies bokštai atgis veiklomis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis. Senos akmeninės sienos pasiruošusios sugerti juoką, muziką, vaikų balsus. Čia žmonės bursis draugėn kurti lino raižinių kalėdinius atvirukus, lipdys keraminius varpelius, įriš ir dekoruos kalėdines knygeles, visų lauks ir Šalčio pasaka – kepuryčių dirbtuvės ir daug kitų įvairių veiklų, kurios padės puošti dideles ir mažas širdeles kalėdine šviesa. Gruodžio mėnesio antradienių vakarai (2, 9 ir 16 dienomis) stebuklingos pasakos lauks vaikų ir tėvelių Meno, kultūros ir laisvalaikio bokšte.
Gruodžio 11–12 dienomis švęsime Šventosios Liucijos dieną – tą laiką, kai tamsa ima trauktis prieš šviesą. Šventiniai renginiai, parodos atidarymas, koncertas ir žvakių liepsnelės primins, kad šviesa visada randa kelią, kai aplink tyku ir balta. Kalėdinė dvasia plevens bokštuose ir pilies kieme, tarsi senas pasakojimas apie viltį, kuri niekada neišblėsta.
Šis šviesos laikas turi gilią prasmę. Pilis – ne tik istorijos liudytoja. Ji – mūsų valstybės simbolis, tvirtovė, kuri mena mūsų protėvių rankas, jų pastangas, jų tikėjimą. Kai šiandien jos bokštuose skamba kalėdinė muzika, kai vaikai čia kuria ir juokiasi, gyva tampa ne tik šventė – gyva tampa valstybė. Valstybė – tai mes. Tai žmonės, kurie renkasi kartu būti, švęsti, saugoti savo tradicijas. Tai bendruomenė, kuri moka džiaugtis drauge ir dalintis šviesa. Kuo labiau esame kartu – tuo stipresni esame kaip tauta. Kuo labiau branginame savo kultūrą, papročius, kalbą – tuo gilesnės mūsų šaknys, tuo tvirtesnis mūsų medis.
Sniego baltumas tampa viltingas, šaltis – jaukus, o tyla – pilna prasmės. Kalėdos – tai ne data kalendoriuje, o būsena, kurią nešamės širdyje. Kiekvieną sykį, kai dalinamės gerumu, kai džiaugiamės paprastumu, kai tikime, kad pasaulis gali būti gražesnis – Kalėdos sugrįžta. Tad Kalėdų dvasia žmogaus gyvenime – tai gebėjimas matyti šviesą tamsoje, išsaugoti vaikišką sielos švarumą ir iš naujo atrasti stebuklą. Ji gyva ne tik žiemos pasakojimuose ar senų pilių bokštuose, bet ir kiekviename žmoguje, kuris tiki gėriu, bendryste ir savo valstybe.
Lauksime jūsų Trakų Pusiasalio pilyje.
Rasa Pavilionienė,
Trakų istorijos muziejaus Kultūrinės veiklos skyriaus kultūrinės komunikacijos specialistė