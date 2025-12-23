Telemedicinos paslaugos pasieks 24 regionų ligonines

Asociatyvi nuotr.
Siekiant užtikrinti, kad profesionali medicinos pagalba pacientams būtų prieinama operatyviai ir nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, Vidurio ir vakarų Lietuvos (VVL) regiono ligoninėse skubiosios medicinos pagalbos skyriuose (SMPS) planuojama plėtoti ir įdiegti skubiosios telemedicinos paslaugas, o Kauno klinikų SMPS ir stacionaro skyrių pacientams išbandyti virtualios ligoninės (nuotolinės konsultacijos) koncepciją.
„Greitai ir kokybiškai atliktas atvykusio paciento tyrimas skubios pagalbos skyriuje, dažnai lemia ne tik pasveikimo greitį, bet ne retai – ir gyvybę. Laiko gaišimas transportuojant pacientą į aukštesnio lygio gydymo įstaigą gali pabloginti gydymo rezultatus, todėl svarbu skubiąją pagalbą užtikrinti kuo arčiau paciento gyvenamosios vietos. Inovatyvios technologijos – telemedicina, nuotolinės konsultacijos – šiandien siūlo pažangius pacientų srautų valdymo sprendimus“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Siekiant didinti skubiosios medicinos pagalbos prieinamumą ir kokybę, plečiant skubiosios telemedicinos paslaugų teikimą VVL regione, bendrai projekto veiklai apsijungė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir partneriai: Klaipėdos universiteto ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė ir Respublikinė Šiaulių ligoninė. Tai – milžinišką patirtį ir didžiausius pacientų srautus SPMS turinčios gydymo įstaigos VVL regione. Planuojama, kad prie projekto prisijungs 24 regiono ligoninės, kuriose dirbantys gydytojai galės konsultuotis su aukštesnio lygio gydymo įstaigų specialistais pasitelkdami telemedicinos galimybes.
Pasak Kauno klinikų direktoriaus medicinai ir slaugai bei Skubiosios medicinos klinikos vadovo prof. Kęstučio Stašaičio, projekto metu bus išplėstas skubiosios telemedicinos tinklas, suteikiantis regionų ligoninių pacientams ir ten dirbantiems specialistams galimybę gauti aukščiausio lygio specialistų konsultacijas nuotoliniu būdu.
„Tai padės išvengti perteklinio pacientų vežiojimo tarp ligoninių, tolygiau paskirstyti pacientų srautus, mažinti ypač užimtų gydymo įstaigų apkrovą, užtikrinti savalaikę diagnostiką ir gerinti pacientų patirtis, – sako prof. Kęstutis Stašaitis. – Taip pat šio projekto metu planuojame išbandyti virtualios ligoninės modelį. Tai suteiks galimybę pacientus, kurie buvo gydyti Kauno klinikų skubiosios pagalbos skyriuose, pagerėjus būklei išleisti į namus, tačiau išlikus poreikiui nuotoliniu būdu stebėti ir gydyti sergančiuosius nesudėtingomis ūminėmis infekcijomis bei kvėpavimo takų ligomis.“
Virtuali ligoninė ypač naudinga pacientams gyvenantiems atokiose vietovėse, turintiems augintinių, kurių negali palikti vienų, ar mobilumo problemų. Ji mažina hospitalizacijų skaičių ir stacionarinių lovų poreikį, optimizuoja medicinos personalo darbo krūvį ir mažina gydymo kaštus. Virtualios ligoninės leidžia pacientams gauti profesionalią priežiūrą namuose, išlaikant saugumą – esant poreikiui, pacientas gali būti pervežtas į gydymo įstaigą arba sulaukti vizito namuose.
Pacientų gydymas namuose turi ir kitų privalumų: mažesnę hospitalinių infekcijų riziką, psichologinį komfortą, artimųjų palaikymą, o tai teigiamai veikia sveikimo procesą. Šis inovatyvus modelis padėtų pacientams greičiau grįžti į įprastą gyvenimą.
Projektui „Telemedicinos paslaugų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ skirta 4,5 mln. eurų, jis finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir bendrojo finansavimo lėšomis.
SAM Komunikacijos skyrius