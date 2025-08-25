Testamentų registrui šiemet patikėta saugoti per 11 tūkst. naujų testamentų

Per pirmąjį šių metų pusmetį Testamentų registrui perduoti saugoti 11339 testamentai, 19347 palikimo priėmimo aktai, 2524 palikimo atsisakymo aktai.

Moterys gerokai aktyvesnės už vyrus – jos sudarė 7994 testamentus, vyrai – 5065.

2024 metais moterys sudarė apie 14 tūkstančių testamentų, vyrai – apie 8 tūkstančius.

Šiemet daugiausia testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų – 4135 testamentus, nuo 60 iki 70 metų – 3535 testamentus.

Dažniausiai testamentą, kuriame surašoma, kokį turtą ir kam žmogus palieka po mirties, tvirtina notaras. Tačiau žmogus gali surašyti ir asmeninį testamentą – šis turi būti surašytas testatoriaus ranka.

Asmeniniame testamente reikia nurodyti:

•    testatoriaus vardą ir pavardę;
•    testamento sudarymo datą ir vietą;
•    testatoriaus valią;
•    taip pat privalus testatoriaus parašas.

Asmeninis testamentas, perduotas saugoti notarui, registruojamas Testamentų registre. Jei asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti notarui, ne vėliau kaip per vienerius metus po testatoriaus mirties jį būtina pateikti tvirtinti teismui.

Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo / atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties.

Teisingumo ministerija yra Testamentų registro valdytoja. Šis registras nėra viešas – jame kaupiami duomenys tik apie testamento sudarymo faktą, o informacija apie jo turinį, testatoriaus išreikštą valią ir paveldėtą turtą nėra registruojama.

Teisingumo ministerijos inform.


