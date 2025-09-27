Tradicinė sporto šventė Bijūnuose: sportas, linksmybės ir bendruomenės susibūrimas

Bijūnų sporto šventės dalyviai
Šeštadienį Bijūnuose vyko tradicinė sporto šventė, subūrusi vietinius gyventojus ir svečius į smagią sporto ir pramogų dieną. Šventėje netrūko įvairių rungčių ir aktyvių užsiėmimų, kuriuose varžėsi tiek vaikai, tiek ir suaugusieji.
Kiekvienas atvykęs į šventę galėjo rasti sau tinkamą veiklą. Šeimos varžėsi estafetėse, kur kiekvienas galėjo prisidėti prie bendro komandinio tikslo. Smiginio mėgėjai galėjo pasitikrinti savo taiklumą, o krepšinio gerbėjai – išbandyti jėgas baudų ir tritaškių metimo rungtyse. Tradicinis šaudymas iš lanko ir orinio šautuvo taip pat sulaukė didelio susidomėjimo, o smėlio maišelių mėtymas ir žiedų mėtymas buvo įdomios ir smagios rungtys, kurios papildė renginio įvairovę.
Net ir mažiausieji šventės dalyviai turėjo savo rungtis – varžėsi dviratukų ir kitose jiems pritaikytose rungtyse, kuriose galėjo pasimėgauti sporto džiaugsmu ir savo jėgų išbandymu.
Po aktyvių varžybų visi susirinkusieji buvo kviečiami pasivaišinti lauke virta žuviene, plovu ir kvapnia arbata. Renginio organizatoriai taip pat pasirūpino skaniais naminiais pyragais ir kitais skanumynais, kurie papildė šventės atmosferą. Karštą rudens dieną atsigaivinti padėjo ledai, kurie buvo itin populiarūs tarp dalyvių.
Nors sporto renginiai buvo pagrindinė šventės dalis, bendruomenės dvasia ir bendras laiko praleidimas buvo ne mažiau svarbūs. Niekas nesijautė pamirštas ar nuskriaustas – visi buvo apdovanoti medaliais ir prizais už savo pastangas ir dalyvavimą. Buvo padėkota visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, ir už šiltą, svetingą atmosferą.
Renginio organizatoriai – Bijūnų bendruomenė ir Trakų rajono Bijūnų universalus daugiafunkcis centras – sugebėjo sukurti įspūdingą šventę, kuri ne tik suteikė džiaugsmo, bet ir išjudino net ir tuos, kurie nebuvo pasirengę dalyvauti rungtyse.
„Trakų žemės“ inform. ir nuotr.