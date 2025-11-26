Trakai – tai vieta, kur širdis plaka arčiau istorijos ir žmonių

Trakų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Agata Beliak. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Trakai – miestas, kuriame istorija susitinka su kasdienybe, o paveldas susilieja su bendruomenės gyvybingumu. Nuo šiol šio miesto turizmo ir verslo pulsą padeda formuoti naujoji Trakų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Agata Beliak. Vos pradėjusi darbą, ji kalba apie svarbą ne tik skaičiais matuoti sėkmę, bet ir kurti santykį su žmonėmis, skatinti bendrystę, į Trakus pažvelgti ne tik kaip į turistinį objektą, bet kaip į gyvą, kvėpuojančią vietą. Apie pirmuosius įspūdžius, asmeninį ryšį su Trakais ir ateities viziją – pokalbis su Agata Beliak.
Pirmiausia – sveikinimai pradėjus naują, svarbią kelionę! Koks buvo Jūsų pirmasis įspūdis pradėjus vadovauti Trakų turizmo ir verslo informacijos centrui?
Ačiū! Pirmasis įspūdis buvo ir įkvepiantis, ir labai atsakingas. Jau nuo pirmų dienų pajutau, kad prasideda naujas, prasmingas etapas — tiek man asmeniškai, tiek visai komandai. Trakų rajonas yra išskirtinis kraštas, turintis stiprų istorinį ir gamtinį paveldą, o šiandien, plečiantis centro veiklai ir tampant ne tik turizmo, bet ir verslo pagalbos platforma, atsiveria dar platesnės galimybės augti kartu su visu rajonu.
Ką Jums pačiai reiškia Trakai – kaip miestas, kaip vieta, kaip bendruomenė?
Trakai man – tai geriausia vieta pažinti Lietuvą. Čia gali leisti laiką gamtoje, atrasti mūsų istoriją, amatus, multikultūrines Trakų tradicijas, o vos per 30 minučių atsidurti Vilniaus centre ir pasinerti į sostinės ritmą. Tai kraštas, kuriame dera ramybė ir kultūra, artumas ir augimas.
Trakų turizmo ir verslo informacijos centro komanda dalyvauja festivalyje „Vilniaus dienos 2025“. Iš kairės: Liucija Ramoškienė, Agata Beliak ir Viktorija Podlipajeva
Ar prisimenate pirmą kartą, kai apsilankėte Trakuose kaip lankytoja? Kokia patirtis tada labiausiai įstrigo?
Pirmo karto, kai atvykau į Trakus kaip lankytoja, neprisimenu – nes vaikystėje čia buvau nuolat. Vasaras leisdavau pas močiutę Babriškių kaime, kuris šiandien jau priklauso Trakų miestui, o kita močiutė gyveno visai netoli, Serapiniškėse. Esu gimusi ir užaugusi Lentvaryje, todėl Trakai man nuo mažens – tai maudynės ežere, vasaros kvapai, močiutės skanėstai ir ilgi pasivaikščiojimai. Tai vieta, kuri tapo natūralia mano gyvenimo dalimi.
Ką norėtumėte pakeisti ar sustiprinti Trakų turizmo ir verslo srityje? Kas „skauda“, o kas – įkvepia?
Įkvepia žmonės ir jų idėjos. Sutinku kūrybingų, veiklių žmonių, kurie mato galimybes čia, Trakų krašte. O „skauda“ tuomet, kai tie, kurie turi puikių sumanymų, nedrįsta jų įgyvendinti – dažnai tik dėl informacijos ar palaikymo stokos.
Todėl siekiame būti tuo „vienu langeliu“, kur galima gauti visą pagalbą: nuo pirmųjų verslo žingsnių iki rinkodaros, finansavimo ar bendradarbiavimo sprendimų. Norime tapti partnerystės platforma, kuri jungia turizmą, verslą ir bendruomenę.
Esame jauni kaip verslo centras, bet labai motyvuoti augti kartu su Trakų rajono verslais. Mūsų kryptis aiški – kad visa reikalinga informacija ir pagalba būtų vienoje vietoje, o pradėti ar plėtoti veiklą Trakuose būtų paprasta ir aišku.
Kaip Jus priėmė kolektyvas, bendruomenė, partneriai? Ar jaučiate bendrą norą augti ir kurti?
Labai šiltai. Jaučiu palaikymą ir pasitikėjimą. Kolektyvas yra atviras pokyčiams ir idėjoms, o bendruomenė – veikli, kūrybinga ir įsitraukusi. Partneriai iš savivaldos taip pat mato bendrą kryptį, todėl dirbame vienu ritmu. Mus visus jungia tas pats tikslas – kad Trakai būtų augantis, šiuolaikiškas, bet savo šaknis branginantis kraštas, kuriame gera kurti ir gyventi.
Trakai dažnai pristatomi per pilį, ežerus, kibinus… O kokie žmonės, Jūsų akimis, kuria tikrąjį Trakų veidą?
Tikrieji Trakų veido kūrėjai – čia gyvenantys žmonės. Menininkai, amatininkai, vietos verslininkai, šeimos. Žmonės, kurie gyvena šiuo kraštu ir jį kuria kasdieniais darbais.
Trakų turizmo ir verslo informacijos centro komanda dalyvauja renginyje „Verslo dienos 2025“. Iš kairės: Viktorija Podlipajeva, Agata Beliak ir Ernesta Versocka. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Mūsų Centro 25-mečio proga atnaujintame logotipe dera du simboliai – pilis ir širdis. Pilis su vėliava kalba apie stiprybę, tapatybę ir lyderystę, o širdis – apie ryšį, meilę kraštui ir pagarbą jo istorijai. Tai puikiai atspindi ir šiandienos Trakus: tvirtus savo šaknimis, bet gyvus žmonių bendryste ir einančius šiuolaikinių sprendimų keliu.
Kokias vertybes atsinešate į šią poziciją? Kaip jos padės formuoti centro veiklą?
Man svarbiausios – bendradarbiavimas, atsakomybė, inovacijos ir kūrybiškumas. Tikiu, kad tik per dialogą ir pasitikėjimą galima pasiekti ilgalaikius rezultatus. Norime, kad mūsų Centras būtų ne tik informacijos šaltinis, koordinuojantis centras bet ir įkvėpimo vieta, kur susitinka idėjos, gimsta partnerystės ir auga bendruomenė.
Ar turite asmeninę svajonę, kurią norėtumėte įgyvendinti Trakuose – galbūt projektą, iniciatyvą ar mažą, bet jaukią idėją?
Norėčiau, kad Trakų rajonas taptų vieta, kuri drąsina jaunus žmones kurti ir veikti. Planuojame stiprinti jaunimo verslumą, skatinti tvarias, „žalias“ iniciatyvas, ekologiją. Taip pat svajoju, kad mūsų centras taptų tramplinu – vieta, iš kurios kyla naujos idėjos ir drąsa jas įgyvendinti.
Agata, kas Jus pačią įkvepia kasdien – tiek darbe, tiek gyvenime?
Įkvepia žmonės, kurie nuoširdžiai tiki tuo, ką daro – jų ryžtas ir kūryba užkrečia. Įkvepia gamta: kiekvieną rytą eidama pro ežerą ir matydama pilį primenu sau, kad gyvenu ypatingoje vietoje. Įkvepia ir mūsų komanda – kai matau jų entuziazmą ir norą prisidėti, suprantu, kad kartu galime nuveikti tikrai daug.
Jei galėtumėte dabar pakviesti visus Lietuvos žmones į Trakus, kuo norėtumėte, kad jie čia pasidžiaugtų? Ką pamatytų, pajustų, parsivežtų namo – ne daiktą, o jausmą?
Norėčiau, kad jie parsivežtų gamtos ramybę, įkvėpimą, geriausius įspūdžius ir nuoširdų ryšį su šiuo kraštu. Kad pamatytų Trakus ne tik kaip pilį ar ežerą, bet kaip gyvą, kvėpuojantį kraštą, kuriame susilieja istorija, gamta, šiuolaikiška, bet atsakinga plėtra ir žmonės.
Kuo šiuo metu gyvenate ir kokie artimiausi tikslai laukia?
Šiuo metu gyvename dar tikrai stipriais įspūdžiais po lapkričio 13 dieną surengtos „Verslo dienos 2025“. Tai buvo išskirtinis renginys, suvienijęs verslininkus, bendruomenės narius, partnerius ir savivaldos atstovus – visus, kuriems rūpi, kaip kuriame aktyvų, augantį ir tvarų Trakų kraštą.
Panelinė diskusija tapo tikru įkvėpimo šaltiniu: čia atvirai kalbėjome apie verslo poreikius, išgirdome daug vertingų įžvalgų, sulaukėme klausimų, kurie padeda aiškiau matyti kryptį, o svarbiausia – užmezgėme naujų ryšių, iš kurių jau gimsta būsimos partnerystės.
Šis renginys aiškiai parodė, kad einame teisingu keliu. Todėl artimiausi tikslai – labai konkretūs ir ambicingi: naujų paslaugų įdiegimas, mokymų ir nuotolinių konsultacijų plėtra, e-mokymų platformos kūrimas, verslumo iniciatyvos seniūnijose, projektai jaunimui ir „žaliajam“ verslui. Darbo daug, bet jis prasmingas – ir būtent tai labiausiai motyvuoja.
Agata, labai dėkoju Jums už pokalbį. Linkiu, kad Jūsų iniciatyvos ir planai būtų įgyvendinti, o Trakų rajono žmonės didžiuotųsi savo kraštu, kuo daugiau turistų jį atrastų, atsakingi verslai norėtų čia kurtis.
Kalbėjosi Rasa JAKUBAUSKIENĖ