Trakų apylinkės kelionių vadovuose. 1914 m.

Knyga „Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi” (liet. „Vadovas po senąsias Lenkijos, Lietuvos ir Rusios žemes“), 1914 m. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.
Virgilijus Poviliūnas, istorikas, www.traku-zeme.lt
Beveik visuose kelionės į Lietuvą vadovuose nuo XIX a., keliautojams siūloma aplankyti Trakus ir jo apylinkes.
1914 metais Varšuvos spaustuvėje Gebethner i Wolff išleidžiama 208 puslapių knyga lenkų kalba „Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi“ (liet. „Vadovas po senąsias Lenkijos, Lietuvos ir Rusios žemes“). Knygą išleido draugija „Podròżnik Polski“ (liet. „Lenkijos keliautojas“). Jos autorius Mečislovas Orlovič (lenk. Mieczysław Emil Orłowicz (1881–1959)) – lenkų teisės mokslų daktaras, kraštotyrininkas, turizmo puoselėtojas.
Knygoje pateikiamos įvairios kelionės iš Varšuvos į kitas vietoves. Atstumai nurodyti varstais (1 varstas = apie 1067 metrai) ir vykstant traukiniu. Knygos pradžioje yra žodynėlis lenkų-rusų-lietuvių-rusėnų-vokiečių kalbomis.
37 puslapyje pateikiamas tekstas (aut. vertimas į lietuvių kalbą): „371 varstuose nuo Varšuvos – Lentvaris. Čia yra atskira atšaka į Kauną, Virbalį, Palangą. Lentvaryje yra ežeras, vasaros vila poilsiautojams, grafo Tiškevičiaus rūmai su puikia dailės kolekcija. Rūmai angliško – gotikinio stiliaus su puikiu parku.
Knygos viršelis. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.
10 varstų į vakarus nuo Lentvario – Trakai, viena iš seniausių vietovių Lietuvoje. Dabar čia gyvena 4000 gyventojų. Trakai buvo Gedimino ir Kęstučio sostinė. Čia buvo dvi pilys. Vienos pilies griuvėsiai yra miesto parko pabaigoje. Nuo aukų kalno matosi kita pilis, kuri puikiai išsidėstė Galvės ežero saloje. Už ežero grafo Tiškevičiaus Užutrakio rūmai. Plačiau apie Trakus parašė dr. V. Zahorskis* „Przewodnik po Trokach“ (liet. „Vadovas po Trakus“)“.
*Vladislovas Zahorskis (lenk. 1858–1927) – lenkų gydytojas, visuomenės veikėjas, publicistas, Vilniaus ir Trakų istorijos tyrinėtojas, Vilniaus Stepono Batoro universiteto garbės daktaras.
Toliau autorius aprašo, ką galima pamatyti Vilniuje ir jo apylinkėse. Pateikiama kelionė iš Vilniaus į Kauną, Žemaitiją ir Palangą.
Taigi, galime akcentuoti, kad Trakai visada buvo lankomi ir ne tik turistų.