Trakų Bazilikoje – istorijos ir muzikos popietė

Kviečiame į istorijos ir muzikos popietę „Dianos strėlės Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje“

Data: 2025 09 14
Valanda: 13:00–14:00
Vieta: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Dalyvauja istorikė dr. Toma Zarankaitė-Margienė (Valdovų rūmų muziejus)

Ansamblis „Šviesotamsa“
Rūta Vox (sopranas)
Vilimas Norkūnas (vargonai, basso continuo)

Renginyje bus pasakojama apie Motiejų Kazimierą Sarbievijų (1595–1640), jo kūrybos išskirtinumą ir reikšmę, barokinės medžioklės tradicijos kaitą, prabangą ir simbolius. Taip pat bus atskleidžiama, ką apie valdovo barokines medžiokles pasakoja M. K. Sarbievijaus kūryba, skambės Baroko epochos kompozitorių kūriniai, tarytum nukeliantys klausytoją į poetinius miškus, kuriuose anuomet klajojo medžioklės deivė Diana.

Koncertinėje programoje skambės:

Virgilio MAZZOCCHI (1597–1646)
„Surge amica mea“

Francesco ANERIO (1569–1630)
„Ego flos campi“

Giovanni Girolamo KAPSBERGER (1580–1651)
„Nigra sum sed formosa“

Girolamo FRESCOBALDI (1583–1643)
„Toccata“ – vargonų solo“

Francesca CACCINI (1587–1640)
„Maria dolce Maria, come soave tanto“

Giovanni Girolamo KAPSBERGER
„Alma che fai, che pensi“

Francesco ANERIO
„Orietur sicut sol“

Kviečiame klausytis po šv. Mišių

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Trakų bazilikos inform.

 


