Trakų krašto literatų susitikimas vėlyvą rugsėjį

Parašyta: 2025-10-08

Trakų krašto literatų susitikime dalyvavo Marija Buividavičienė, laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (pirmas iš kairės) ir dr. Vytautas Albinas Januškevičius

Rugsėjo 24-osios popietę Trakų viešojoje bibliotekoje susirinko Trakų krašto literatų brolijos „Aukuras“ nariai.

Dviejų dalių susitikimo metu aptarta dabartinė „Aukuro“ būklė, galimybė prisitraukti esamus ir būsimus narius, literatų kūrybos viešinimas. Laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius pasiūlė kiekvieną mėnesį viešinti literatų kūrybą literatūriniame laikraščio priede. Kūrybą prašome siųsti el. p. b.aukuras.trakai@gmail.com. Nutarta pirmajame literatūrinio puslapio „Lietuviškas baras“ numeryje spausdinti tądien susirinkusiųjų kūrybą.

Poetė Teresė Balkutė-Zolotuchinienė

Antrojoje renginio dalyje literatai dalijosi savo eilėmis, patirtais išgyvenimais. Išgirdome Teresės Balkutės-Zolotuchinienės dzūkiškus eiliavimus, Rūtos Daudytės-Minkevičienės eiles iš 20-ojo, jubiliejinio Trakų krašto literatų almanacho, Algirdo Almanto naujausią kūrybą, Eglės Jasiukevičienės pasakojimus, Marijos Buividavičienės eiles, baltarusių kalba rašančios rašytojos Vandos Martinš duš Reiš eilėraščius. Vanda Martinš padovanojo bibliotekai dvikalbę knygą  „Aukšto dvaro slėpiniai“ („Slinktys“, 2025). Joje – autorės eilėraščiai apie Aukštadvarį baltarusių kalba ir vertėjos Almos Lapinskienės vertimai į lietuvių kalbą. Renginį vedė vyr. bibliotekininkė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė, kuri pasidalijo ir savo eilėmis apie Anykščių kraštą.

Trakų krašto literatų susitikime dalyvavo Eglė Jasiukevičienė (pirma iš kairės), Algirdas Almantas, Rūta Daudytė-Minkevičienė ir Vanda Martinš duš Reiš (priekyje, pirma iš dešinės)

R. Neniškienė kuruos literatūrinį „Trakų žemės“ priedą ir rūpinsis Trakų krašto literatų veikla. Brolija „Aukuras“ oficialiai gyvavo nuo 1999 iki 2023 m., per beveik ketvirtį amžiaus išleido penkis almanachus („Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015), „Trakų krašto literatai – 20“ (2020 m.)), jos nariai aktyviai dalyvavo literatūrinėje veikloje.

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

Rūta SUCHODOLSKYTĖ-NENIŠKIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

 


