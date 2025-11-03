Trakų kultūros ir meno centrui – 40

Parašyta: 2025-11-03 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Renginiai, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, vicemerė Jolanta Abucevičienė, Trakų kultūros ir meno centro direktorė Joana Giedraitytė, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir mero patarėja Evelina Šochienė. Aleksandro Aziulevič nuotr.

Spalio 25 d. Trakų kultūros ir meno centras paminėjo savo 40-ies metų veiklos sukaktį. Šia proga centro fojė sienas papuošė darbuotojų ir meno kolektyvų nuotraukų paroda, priminusi svarbiausius veiklos etapus ir žmones, kūrusius šio centro istoriją.

Kultūros bendruomenę pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius. Renginyje taip pat dalyvavo administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, vicemerė Jolanta Abucevičienė ir mero patarėja Evelina Šochienė.

Šventinis renginys prasidėjo veržliu kultūros centro darbuotojų pasirodymu, o programos metu žiūrovams buvo pristatyta centro istorija, įsimintiniausi įvykiai ir veiklos akimirkos. Istoriją pasakojo centro darbuotojai ir meno kolektyvų nariai, o pasirodymus ekrane papildė vaizdai iš įstaigos gyvenimo.

Vakaro metu direktorė Joana Giedraitytė padėkojo visiems rėmėjams, kurių dėka įgyvendinamos kultūrinės iniciatyvos, bei mėgėjų meno dalyviams – už ilgametį indėlį puoselėjant Trakų krašto tradicijas ir etninę kultūrą.

Baigiamąja šventės nata nuskambėjo visų dalyvių atlikta daina „Mūsų dienos kaip šventė“, o vakaro muzikinę programą vainikavo legendinė grupė „Vairas“.

Jau 40 metų šis centras yra Trakų kultūros širdis – vieta, kur susitinka menas, kūryba ir bendrystė. Tegul ir toliau čia gimsta idėjos, vienijančios žmones bei įkvepiančios kurti.

Trakų rajono savivaldybės informacija


