Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informuoja

Atvėsius orams dauguma namų ūkių pradėjo kūrenimo sezoną. Todėl dar kartą gyventojams reikia priminti ir atkreipti jų dėmesį, kad mūsų saugumas prasideda nuo mūsų pačių elgesio ir požiūrio į jį.
Todėl kūrenimo sezono metu svarbu įsidėmėti, kad:
- Pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnys, prieš intensyvų kūrenimą būtina krosnis gerai sutvarkyti ir išvalyti dūmtraukius. Vėliau juos reikėtų valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
- Būtina apžiūrėti ir įvertinti krosnių būklę. Kadangi šildomuose krosnimis pastatuose gaisras kyla, kai jos yra perkaitinamos, atsiranda plyšių kaminų ar židinių sienelėse, pro kuriuos gali prasiveržti ugnis, taip pat, kai prakurams naudojami degalai ir kiti greitai užsiliepsnojantys skysčiai.
- Negalima malkų ir kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba jas palikti arti atvirų pakuros durelių. Kad iš krosnies pakuros iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina prie grindų prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą. Kai kūrenasi krosnis ar dega dujinė viryklė, negalima palikti jų be priežiūros – išeiti iš namų, patikėti prižiūrėti mažamečiams vaikams.
- Rekomenduojame pasirūpinti savo saugumu ir gyvenamosiose patalpose įsirengti smalkių detektorius.
Jeigu šildotės elektriniais prietaisais:
- Apžiūrėkite laidų ir elektros instaliacijos (laidų) būklę.
- Pavojinga į elektros tinklą iškart įjungti kelis elektros prietaisus, nes perkraunama elektros instaliacija, kaista laidai, gali įvykti trumpas jungimas, dėl ko dažnai ir kyla gaisrai.
- Elektrinius šildymo prietaisus statykite toliau nuo užuolaidų bei baldų; nepalikite ant jų padžiautų drabužių; išeidami iš namų elektrinius šildymo prietaisus būtinai išjunkite.
Jeigu naudojatės dujiniais šildytuvais:
- Reikia laikytis gamintojo techninėje instrukcijoje nurodytų konkrečių reikalavimų; patalpos, kuriose įrengiami dujiniai prietaisai, turi būti vėdinamos.
Nepaisant ugniagesių gelbėtojų priminimų, vis tiek nutinka nelaimingų įvykių, į kuriuos ugniagesiai gelbėtojai skuba suteikti pagalbą. Taigi nuo 2025-10-20 iki 2025-11-02 įvyko šie įvykiai:
Spalio 19 d. Senųjų Trakų sen., Padumblės k., degė durpinga miško paklotė.
Spalio 21 d. Aluonos k., Aluonos g., degė šiukšlės.
Spalio 21 d. Lentvaryje, Geležinkelio g. 13, ir lapkričio 2 d. Trakuose, Karaimų g. 54a, prireikė pagalbos išlaisvinant žmogų.
Spalio 23 d. Trakuose, Gedimino g. 18f, apleistame garažų masyve degė sukrauta nedidelė el. laidų krūva.
Spalio 26 d. Lentvario sen., ties Sausių k., magistraliniame kelyje A1 degė automobilis BMW.
Spalio 28 d. Lentvaryje, Vilties g. 9, degė garažas.
Spalio 31 d. Grendavės sen., Semeniškių k., degė 2 namai.
Lapkričio 1 d. Rūdiškių sen., Pagelužio k., Miško g., nuvirtus medžiui, prireikė pagalbos atlaisvinant kelią.
Spalio 30 d. Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., Giraitės g., automobilio avarijos metu, moteriai buvo suteikta pagalba – ji buvo išlaisvinta panaudojus hidraulinę įrangą.
Deja, šiuo metu pasitaiko ir neatitinkančių tikrovės gyventojų pranešimų, kai pranešama apie pavojus, o atvykus į įvykio vietą, nustatoma, kad tai nepagrįsti iškvietimai (melagingi pranešimai).
Tačiau džiugu pranešti, kad šių metų spalio 22 dienos rytą gausios ugniagesių pajėgos skubėjo į Trakuose, Galvės ežero Pilies saloje, esančią Trakų pilį, kur įvyko mokomosios pratybos. Pratybose dalyvavo Trakų istorijos muziejaus atstovai, Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos Rūdiškių ir Paluknio komandos bei Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos ugniagesiai. Pratybų tikslas – pratybose dalyvaujančių padalinių tarpusavio sąveikos, reagavimo ir atskirų bei bendrų veiksmų tobulinimas gesinant panašaus pobūdžio objektus, tobulinti pilies darbuotojų bei ugniagesių veiksmus gesinant gaisrus turistų lankomame istoriniame objekte.
Trakų PGT inform.