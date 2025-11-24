Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša

Prasidėjus paskutiniam rudens mėnesiui, per dvi savaites Trakų rajone kilo 4 gaisrai, tiek pat, kiek ir 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu. Žūčių gaisruose per minėtą laikotarpį pavyko išvengti.
Per praėjusias dvi lapkričio mėnesio savaites gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 3 gaisrai, t. y. 75 proc. visų gaisrų.
Trakų r. sav., Lentvario sen., Valų k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name kilo gaisras. Degimas buvo rūsio patalpoje.
Taip pat buvo gautas pranešimas, kad Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvaryje dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name dega suodžiai.
Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvaryje kilo gaisras mūriniame dviejų aukštų gyvenamajame name, gelbėjimo tarnybai bevažiuojant į gaisro vietą, namo viduje įvyko sprogimas. Gaisro metu nukentėjo žmogus.
1 gaisras kilo atviroje teritorijoje, t. y. 25 proc. visų gaisrų. Gaisras kilo Trakų r., Lentvario sen., Rykantų k., kur buvo deginamas laužas.
Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmogaus elgesys (50 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai (25 proc.), kitos priežastys (25 proc.).
Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai gelbėtojai 3 kartus skubėjo į gelbėjimo darbus. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet jų poreikis išliko toks pats. Ugniagesiai gelbėtojai 3 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms.
Vieną kartą Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos važiavo į pagalbą kaimyniniame rajone (Prienų r. sav.).
Trakų PGT viršininko Egidijaus Ščerbavičiaus iniciatyva buvo suderintas ir savivaldybėje patvirtintas bendradarbiavimo sutarties tarp Trakų rajono savivaldybės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei Asmenų pritraukimo tarnauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tvarkos aprašo projektai, kurių tikslas – pritraukti ir paskatinti asmenis teisės aktų nustatyta tvarka pradėti tarnauti Trakų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, taip stiprinant Trakų rajono savivaldybės gyventojų saugumą ir užtikrinant viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje. Asmeniui, atitinkančiam bent vieną apraše nustatytą kriterijų, gali būti skiriama vienkartinė finansinė pritraukimo tarnauti priemonė – 5 000 Eur dydžio išmoka.
Trakų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje sulaukėme nuoširdžios rašytinės padėkos už darbą bei pagalbą užtikrinant, kad gaisras būtų visiškai likviduotas. „Norime nuoširdžiai padėkoti Trakų ugniagesių komandai, kuri 2025 m. lapkričio 3 d. vakare atvyko į gaisrą Valų kaime <…> už Jūsų komandos profesionalumą, pasiaukojimą, atsidavimą žmonių saugumui, ramų ir koordinuotą darbą bei pagalbą užtikrinant, kad gaisras būtų visiškai likviduotas. Ačiū, kad buvote kartu, kai to labiausiai reikėjo“.
Jūsų atsiliepimai – didžiausia įvertinimas mūsų ugniagesiams gelbėtojams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija