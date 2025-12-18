Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša

Prasidėjus kalendorinei žiemai, per dvi savaites kilo 2 gaisrai. Palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 3 gaisrai, jų skaičius sumažėjo. Žūčių gaisruose minėtu laikotarpiu 2024 m. ir 2025 m. pavyko išvengti.

Gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 1 gaisras, t. y. 50 proc. visų gaisrų. Gaisras kilo Trakų r. sav., Lentvario sen., Vosiliukų k., mediniame vieno aukšto gyvenamajame name. Taip pat 1 gaisras (50 proc. visų gaisrų) kilo transporto priemonėje – buvo gautas pranešimas, kad Trakų r. sav., Lentvario sen., Rykantų k., Bažnyčios g., atvira liepsna dega lengvasis automobilis.

Pagrindinės gaisrų priežastys – elektros įrenginių, prietaisų ir elektros instaliacijos gedimai (50 proc.) bei transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (50 proc.).

Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai gelbėtojai atliko ir 3 gelbėjimo darbus. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo atlikti 5 gelbėjimo darbai, šiemet jų poreikis sumažėjo 40 proc. Ugniagesiai gelbėtojai 2 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms ir 1 kartą gelbėjo gyvūną.

Du kartus Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos vyko į pagalbą kaimyniniuose rajonuose – Vilniaus r. sav. ir Elektrėnų r. sav.

Ugniagesiai gelbėtojai Trakų sen., Galvės ežere, vykdė skęstančiojo gelbėjimo pratybas.

Artėjant Kalėdoms, kai ore tvyro laukimas, o tikėjimas stebuklais ateina į kiekvieno širdį, Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai dar kartą įrodė, kad jų misija neapsiriboja vien gaisrų gesinimu ir gelbėjimo darbais. Su nuoširdumu, atsidavimu ir didelėmis širdimis jie jau antrus metus iš eilės ėmėsi kilnios iniciatyvos – padėti išsipildyti Trakų rajono vaikų kalėdinėms svajonėms.

Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai savo iniciatyva ir savo lėšomis tapo mažųjų Trakų rajono gyventojų kalėdinių svajonių pildytojais. Ši iniciatyva skirta padėti išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones ir padėti jiems oriai sutikti gražiausias metų šventes.

Mažuosius Trakų rajono gyventojus ugniagesiai aplankė su gaisriniu automobiliu, o dovanas dalijo Kalėdų Senelis, kuriam talkino bebriukas Ugnius ir šventiškai nusiteikę Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai.

Gerus darbus daryti gera!

Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija ir nuotrauka

 


