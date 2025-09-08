Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per septynis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 5437 gaisrai, kuriuose žuvo 41 žmogus, o 102 gyventojai patyrė traumų. Palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 4636 gaisrai, kuriuose žuvo 49 gyventojai, gaisrų šiemet kilo 17,3 proc. daugiau, tačiau juose žuvusiųjų – 16,3 proc. mažiau.

Nuo šių metų sausio 1 dienos iki šių metų vasaros pabaigos Trakų rajono savivaldybėje kilo 122 gaisrai, kuriuose žuvo 2 žmonės. Palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 84 gaisrai, kuriuose žuvo 2 gyventojai, o 1 gyventojas patyrė traumų, gaisrų šiemet kilo 45,24 proc. daugiau.

61 gaisras kilo atvirosiose teritorijose, t. y. 50 proc. visų gaisrų. Jų metu išdeginta apie 72 ha atvirųjų teritorijų. Didžiausią dalį jų sudaro nenušienautose pievose kilę gaisrai.

Gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 21 gaisras, t. y. 17,21 proc. visų gaisrų, o juose žuvo 2 gyventojai dėl neatsargaus rūkymo.

Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 14 gaisrų, t. y. 11,48 proc. visų gaisrų. Dažniausiai degė ūkiniai pastatai (kilo 5 gaisrai), pirtys (5).

Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi (13,11 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (7,38 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai (5,74 proc.).

Per septynis šių metų mėnesius Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdė įvairias prevencines akcijas: „Būk saugus mokiny!“ 9 apsilankymai mokymo įstaigose, dalyvavo apie 1400 moksleivių; „Svečiuose pas ugniagesius“  Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme lankėsi 162 lankytojai. „Saugūs namai“, „Padėk artimui“  aplankyta 30 butų, įrengti dūmų detektoriai. Pareigūnai dalyvavo susitikimuose su bendruomene ir įvairiuose Trakų rajono renginiuose.

Trakų rajono savivaldybėje paskutinę vasaros savaitę neapsieita be įvykio. Trakuose kilo gaisras, kurio metu žmonės nenukentėjo. Virtuvėje apdegė laidai ir medinė spintelė. Paskutinį vasaros savaitgalį Lentvario komandos ugniagesiai gelbėtojai prevencijos tikslais dalyvavo renginyje LENTVARIS FEST’25.

 Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija

 


